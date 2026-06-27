La Selección Colombia terminó en la primera posición del grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de empatar con Portugal en la última fecha de la fase de grupos en un partido que se jugó en Miami, Florida, Estados Unidos.

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Al equipo de Néstor Lorenzo le bastaba con empatar para quedarse con el primer lugar, pero salió con mucho ímpetu con la idea de ganar y así irse con el puntaje perfecto, pues lo intentó de todas las maneras posibles y desafortunadamente el gol no entró.

Sin embargo, el combinado nacional jugó bien, tuvo presión alta, movimiento, alternativas y más, por lo que ilusiona a los hinchas de cara a lo que viene en la Copa del Mundo.

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Es más, tan bien jugó Colombia que hasta Carlos Antonio Vélez felicitó a los dirigidos por Néstor Lorenzo, diciendo que hay cosas por corregir, pero en términos generales fue uno de los mejores partidos de los últimos años. Este fue el comentario del periodista:

Muy buen partido de la @FCFSeleccionCol .. de lo mejor en los últimos años.. serio, bien parado, ordenado y jugón.. el rival permitía jugar más por q daba espacio.. se propició un intercambio de golpes, ida y vuelta, oportunidades en ambos arcos y juego más abierto q los dos… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 28, 2026

Y es que este es un buen partido porque Portugal es uno de los candidatos a quedarse con el título por la calidad de jugadores que tiene, como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Joao Neves y más, así que fue una gran prueba para el combinado nacional.

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Ahora, la Selección Colombia no debe relajarse, sino seguir trabajando con la idea de avanzar más en el campeonato, pues ahora su próximo rival no es nada sencillo, puesto que se mide a Ghana el próximo viernes, 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche, hora colombiana, en Kansas City.

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