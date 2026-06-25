Por: VALORA ANALITIK

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La Selección Colombia aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a República Democrática del Congo y llegará a la última fecha del Grupo K con la posibilidad de terminar como líder o segunda de la zona, dependiendo del próximo resultado contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en Miami.

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Ese resultado también definirá la ciudad donde disputará su primer partido de eliminación directa y, con ello, el presupuesto que deberán asumir miles de aficionados colombianos que planean acompañar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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El panorama ya está prácticamente definido por el calendario oficial de la Fifa. Si Colombia termina en el primer lugar del grupo, disputará los dieciseisavos de final el 3 de julio en Kansas City frente a uno de los mejores terceros del torneo. Si finaliza segunda, jugará el 2 de julio en Toronto contra el segundo clasificado del Grupo L.

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Aunque todavía falta conocer el rival, los precios de vuelos, hoteles y boletas ya permiten hacer una estimación del dinero que necesitaría un colombiano para asistir al compromiso. En ambos casos, el costo total supera con facilidad los $10 millones si se adquieren entradas en el mercado de reventa y se viaja pocos días antes del encuentro.

La diferencia entre ambas alternativas no solo está en el rival o el estadio. También cambia el costo del transporte, el hospedaje y algunos gastos asociados al viaje, factores que pueden representar varios millones de pesos adicionales dependiendo de la sede.

¿Cuánto costaría viajar a Kansas City para ver a Colombia en el Mundial?

Si Colombia termina como líder del Grupo K, jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio en Kansas City, una de las sedes estadounidenses del Mundial 2026, según el calendario oficial de la Fifa.

En este escenario, uno de los principales gastos será la boleta. De acuerdo con plataformas especializadas de reventa de entradas, las entradas para ese partido se ofrecen desde aproximadamente US$1.147, mientras que el precio promedio ronda los US$2.860, cifras que reflejan la alta demanda para la fase de eliminación directa.

A ese valor se suma el transporte aéreo. Actualmente, un vuelo ida y vuelta entre Bogotá y Kansas City puede encontrarse desde $2,6 millones, aunque el precio puede aumentar conforme se acerque la fecha del partido y dependiendo de la disponibilidad.

El hospedaje también representa un gasto importante. Diversos portales especializados en turismo y reservas anticipan que durante el Mundial las tarifas hoteleras en la ciudad podrían ubicarse entre varios cientos y más de mil dólares por noche, especialmente en establecimientos cercanos al estadio o al centro de la ciudad.

Con alimentación, transporte interno y otros gastos básicos, el presupuesto total para un aficionado colombiano puede superar ampliamente los $10 millones, incluso en un viaje corto de dos o tres noches.

Toronto también exigiría un presupuesto superior a $10 millones

Si Colombia termina segunda del Grupo K, el destino cambiará a Toronto, donde enfrentaría al segundo del Grupo L el 2 de julio.

Los precios de las entradas presentan un comportamiento similar. En plataformas de reventa, las boletas parten desde US$1.076, mientras que el valor promedio supera los US$2.800.

En materia de transporte, el panorama es ligeramente más favorable. Los vuelos entre Bogotá y Toronto pueden encontrarse desde $2,34 millones ida y vuelta, dependiendo de la aerolínea y la fecha de compra.

(Lea también: Mundial 2026 dispara los viajes de colombianos: más de 106.000 ya salieron rumbo a Norteamérica)

Sin embargo, el ahorro en los tiquetes aéreos puede verse compensado por el alojamiento. Durante el Mundial se han reportado habitaciones con tarifas cercanas a US$600 por noche y otras que superan los US$1.000, impulsadas por la alta demanda de visitantes.

En cualquiera de los dos escenarios, el mayor gasto seguirá siendo la entrada al estadio. Incluso la boleta más económica disponible en reventa cuesta cerca de cuatro veces el salario mínimo mensual vigente en Colombia, lo que convierte la asistencia a un partido de eliminación directa del Mundial 2026 en una inversión considerable para los aficionados que decidan acompañar a la Selección.

🎥 ⌛ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 25, 2026

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