El marcador más recordado de la Selección Colombia volvió a dar de qué hablar, pero esta vez fuera de la cancha. Un total de 40.000 personas han resultado ganadoras tras apostar por el número 5093, que recuerda la goleada conseguida ante Argentina en las eliminatorias de 1993.

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Lo que para muchos comenzó como un homenaje a uno de los partidos más emblemáticos del fútbol colombiano terminó convirtiéndose en una tendencia que sigue sumando seguidores y ganadores.

El número 5093, asociado al histórico 5-0 que la Selección Colombia le propinó a Argentina en Buenos Aires durante las eliminatorias al Mundial de 1994, ya acumula 40.000 aciertos en medio de la denominada “fiebre amarilla” que rodea al combinado nacional.

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La cifra ha llamado la atención porque conecta uno de los recuerdos más celebrados por los aficionados colombianos con premios que hoy están llegando a miles de personas.

El 5093 se convirtió en una cábala para miles de hinchas

La recordada victoria de Colombia, conseguida por un equipo liderado por referentes como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla y Freddy Rincón, sigue teniendo eco varias décadas después.

Según la información entregada, cada vez más personas han decidido jugar con el 5093, convirtiéndolo en una especie de amuleto ligado a la memoria de aquella noche histórica para el fútbol colombiano.

El fenómeno ya suma 40.000 ganadores, una cifra que mantiene vigente uno de los resultados más importantes en la historia de la Selección.

Así funciona el Raspa Mundialista

El auge del número 5093 se ha dado dentro de la dinámica denominada “Raspa Mundialista”, disponible a través de la App SuperGiros Móvil.

Para participar, los usuarios deben registrarse en la aplicación y hacer un chance por un valor de $ 10.000. Posteriormente, reciben en su correo electrónico una raspa digital para conocer si obtuvieron algún premio.

Entre los incentivos que se están entregando figuran dinero, televisores, consolas de videojuegos y gafas mundialistas, entre otros artículos.

Habrá jornada especial para el partido entre Colombia y Portugal

La dinámica tendrá una condición especial durante el encuentro entre Colombia y Portugal.

De acuerdo con la información suministrada, quienes hagan su transacción ese día recibirán tres raspas en lugar de una, una modalidad 3×1 que busca aumentar las oportunidades de obtener premios durante la jornada.

La iniciativa coincide con la expectativa que provoca el compromiso de la Selección Colombia y se suma al fenómeno que ha convertido al número 5093 en uno de los más recordados por los aficionados.

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