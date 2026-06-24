Por: Mall y Retail

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Ibagué se ha convertido en una de las ciudades intermedias más interesantes para analizar la evolución de la industria de centros comerciales en Colombia. Su ubicación en el corazón del país, a poco más de 200 kilómetros de Bogotá, su rol como capital del Tolima y su conexión natural con corredores hacia el Eje Cafetero, el Huila, el occidente y el centro del país, le otorgan una condición estratégica que va más allá de su tamaño poblacional. No es una metrópoli, pero tampoco es una plaza secundaria: es una ciudad regional con capacidad de atracción, consumo y servicios.

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La capital tolimense, reconocida como la “Ciudad Musical de Colombia”, combina atributos urbanos, culturales y económicos que explican el desarrollo de su oferta comercial moderna. Ibagué cuenta con una superficie municipal de 1.439 km², se ubica sobre la Cordillera Central y registra una población proyectada para 2025 de 554.947 habitantes, de los cuales la gran mayoría reside en la zona urbana. Esta concentración poblacional, sumada a su papel como principal centro administrativo, educativo, comercial y de servicios del Tolima, ha favorecido la consolidación de una demanda estable para el retail, la gastronomía, el entretenimiento y los servicios financieros.

Desde el punto de vista económico, Ibagué cumple una función clave como articulador de la economía departamental. Su estructura productiva está soportada principalmente en comercio, servicios, construcción, actividades inmobiliarias, educación, salud, administración pública, turismo, cultura, agroindustria y una tradición importante en el sector textil-confección. Aunque Tolima no se ubica entre las economías de mayor peso absoluto del país, Ibagué sí actúa como su principal vitrina empresarial y de consumo. Allí se concentran buena parte de las decisiones comerciales, la oferta institucional, los servicios especializados y los espacios modernos de encuentro ciudadano.

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En ese contexto, los centros comerciales han dejado de ser simples contenedores de marcas para convertirse en infraestructuras urbanas de alto impacto. En Ibagué, los cuatro principales protagonistas son La Estación, Multicentro, Acqua Power Center y Vergel Plaza. En conjunto, estos activos suman aproximadamente 156.318 m² de área construida y 98.813 m² de área comercial arrendable o GLA. Al cruzar esta última cifra con la población proyectada de la ciudad para 2025, el resultado es una saturación cercana a 17,8 m² de GLA por cada 100 habitantes, un indicador alto para una ciudad intermedia colombiana.

Esta cifra revela una realidad importante: Ibagué no es una ciudad subatendida en materia de centros comerciales. Por el contrario, es una plaza competitiva, donde cada proyecto debe construir una propuesta de valor clara para ganar frecuencia, permanencia y preferencia. La competencia no se define únicamente por el tamaño, sino por la mezcla comercial, la ubicación, el entretenimiento, los servicios, la gastronomía, la conveniencia y la capacidad de integrarse a la vida cotidiana de los ibaguereños.

La Estación es hoy el principal jugador por escala comercial y proyección regional. Inaugurado en 2013, reporta 57.819 m² de área construida y 39.713 m² de área comercial, lo que lo ubica como el centro comercial de mayor GLA entre los cuatro activos analizados. Su fortaleza está en la combinación de comercio, entretenimiento, servicios y una vocación de destino regional. La presencia de Cine Colombia, Bodytech, zonas deportivas, bolera, plazoletas de comida, servicios institucionales y una amplia oferta gastronómica le permite operar como un punto de encuentro de alta permanencia. Además, su proyecto de ampliación refuerza la lectura de que La Estación busca seguir liderando la modernización comercial de la ciudad.

Multicentro representa la memoria moderna del retail ibaguereño. Nacido el 29 de abril de 2005, fue la primera edificación formal tipo mall de la ciudad y marcó un cambio en los hábitos de consumo de la capital musical. Su fortaleza no está solo en la infraestructura, sino en la recordación familiar construida durante dos décadas. Con 114 marcas comerciales, hipermercado, establecimientos bancarios, parqueaderos cubiertos, salas de cine, plazoletas de comida, gimnasio y entretenimiento, Multicentro mantiene un lugar relevante en la vida urbana de Ibagué con 52.500 m² construidos y 27.000 m² de GLA, cifras que lo mantienen como uno de los activos más representativos de la ciudad.

Acqua Power Center introdujo una lógica distinta: la del complejo mixto con perfil comercial, hotelero, empresarial y corporativo. Inaugurado en 2014 como el primer power center de su tipo en el país, su componente comercial cuenta con 35.000 m² construidos y 26.000 m² comerciales. Su ubicación en la llamada “Milla de Oro” de Ibagué, junto con el Hotel Sonesta y el World Trade Center, le permite jugar en una categoría más aspiracional y de negocios. Falabella, Royal Films, restaurantes, servicios y marcas de mayor perfil han sido parte esencial de su posicionamiento. En las últimas semanas, además, Acqua celebró la llegada de Desigual, una firma española de moda que refuerza su apuesta por conectar a Ibagué con marcas internacionales y propuestas diferenciales de estilo.

Vergel Plaza, por su parte, representa la nueva generación de formatos de conveniencia. Abierto como un mall de escala media en el norte de la ciudad, cuenta con más de 11.000 m² construidos y aproximadamente 6.100 m² de GLA. Su principal ancla es Jumbo El Vergel, operado por Cencosud, y su mezcla se complementa con marcas como Miniso, Dollarcity, Totto, Chevignon, Medipiel y Travesuras, además de una propuesta gastronómica que incluye operadores como Leños & Carbón y la llegada anunciada de Crepes & Waffles. Su diferencial está en resolver compras frecuentes, servicios, consumo diario y encuentros de corta permanencia en una zona residencial de alto crecimiento.

Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail “Ibagué tiene una industria de centros comerciales más sofisticada de lo que su tamaño poblacional podría sugerir. La ciudad combina escala urbana, ubicación estratégica, tradición comercial, cultura, servicios y una población suficiente para sostener distintos formatos”.

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“Sin embargo, el nivel de saturación obliga a cada centro comercial a competir con inteligencia. El futuro no estará en abrir metros cuadrados sin diferenciación, sino en construir experiencias relevantes para públicos específicos”. Señalo Vargas Brand.

Finalmente hay que decir que Ibagué es importante para la industria de centros comerciales en Colombia: porque muestra cómo una ciudad intermedia puede convertirse en laboratorio de formatos, marcas, entretenimiento, conveniencia y usos mixtos. La Estación, Multicentro, Acqua y Vergel Plaza no solo compiten por ventas; compiten por definir la nueva centralidad comercial de una ciudad que sigue creciendo y que ya ocupa un lugar propio en el mapa del retail nacional

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