El Gobierno Nacional prepara un decreto para aplicar “aranceles inteligentes” a más de 120 productos importados de uso cotidiano, una medida que podría traducirse en aumentos de precios para los consumidores colombianos.

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La propuesta del Ministerio de Comercio busca imponer gravámenes adicionales de entre 10 % y 20 % sobre bienes que ya pagan aranceles, con el argumento de fortalecer la producción nacional y responder a desequilibrios del comercio internacional.

La ministra Diana Marcela Morales defendió la iniciativa señalando que no se trata de una política uniforme, sino de una estrategia enfocada en proteger cadenas productivas locales y reducir la dependencia de importaciones provenientes de países sin acuerdos comerciales con Colombia.

Sin embargo, desde el sector privado surgieron críticas. Expertos advierten que el proyecto no corresponde a verdaderos “aranceles inteligentes”, sino a aumentos fijos que podrían terminar trasladándose directamente al consumidor.

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También alertan que industrias nacionales que dependen de insumos importados enfrentarían mayores costos de producción, menor rentabilidad y posibles efectos negativos sobre la inversión.

Entre los productos que podrían encarecerse están artículos de higiene personal, colchones, textiles, ropa de cama, utensilios de cocina, cepillos, artículos escolares y de oficina, recipientes plásticos, vidrios, cierres, botones, mantas, carpas y productos para el hogar. El impacto final dependerá de la aprobación y entrada en vigor del decreto.

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