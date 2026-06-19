Por: VALORA ANALITIK

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Los trabajadores formales en Colombia tienen el derecho al reconocimiento de la prima de mitad de año, que por ley debe pagarse antes del 30 de junio y equivale a medio salario mensual, o 15 días de salario.

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Este ingreso tradicionalmente es destinado al pago de deudas, compras del hogar o gastos familiares. Sin embargo, ante el auge de alternativas para darle rentabilidad al dinero, es una oportunidad para aprovechar una parte de este ingreso extra para fortalecer hábitos de ahorro e inversión.

Para este fin, uno de los productos más utilizados en Colombia es el CDT, o Certificados de Depósito a Término, que permite obtener rendimientos en un periodo de tiempo determinado.

De acuerdo con las cifras del más reciente informe de Actualidad del Sistema Financiero Colombia, elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia, el saldo de los CDT cerró abril con $357,6 billones.

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El informe explicó que, durante el cuarto mes de este año, los CDT mostraron un crecimiento dinámico, pues se observó un aumento interanual de $28,9 billones en su saldo nominal, lo que representa un crecimiento real anual de 2,9 %.

Algunas de las tasas más altas en CDT en Colombia

Varias entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera mantienen tasas superiores al 13 % efectivo anual en algunos plazos.

De acuerdo con información de KOA Compañía de Financiamiento, recogió algunas de las mejores tasas actualmente en el mercado. Esta compañía ofrece actualmente tasas de 12,60 % efectivo anual para CDT a seis meses, 13,30 % para plazos de 12 meses y 13,35 % para inversiones a 18 meses.

Además, KOA comparó las tasas ofrecidas por distintas entidades financieras para inversiones de mediano y largo plazo, entre las que se destaca Banco Contactar, que registra rendimientos de 12,80 % a seis meses y de 13,10 % para plazos de 12 y 18 meses.

Por su parte, Banco Santander ofrece tasas de 11,90 % a seis meses, 13 % a 12 meses y 13,30 % a 18 meses. Finandina mantiene rendimientos de 12,50 % para seis meses y de 13 % para inversiones a 12 y 18 meses.

En el caso de Credifamilia, las tasas se ubican en 11,55 % para seis meses, 12,60 % para 12 meses y 12,65 % para 18 meses. Por su parte, Ban100 ofrece rendimientos de 11,50 %, 12,40 % y 12,50 %, respectivamente.

¿Qué tener en cuenta antes de invertir en un CDT?

Las entidades financieras recuerdan que las tasas pueden variar dependiendo del monto invertido, las condiciones comerciales vigentes y los canales utilizados para realizar la apertura del producto.

Para quienes no requieren utilizar de manera inmediata la totalidad de la prima, los CDT pueden convertirse en una alternativa para generar rendimientos mientras se reúnen recursos destinados a objetivos como la compra de vivienda, la construcción de un fondo de emergencia o la financiación de proyectos personales.

Lina Galindo, CEO de KOA Compañía de Financiamiento, aseguró que el ahorro está ganando relevancia entre los colombianos.

“Estamos viendo un incremento en la conciencia sobre la importancia del ahorro en las personas. La prima continúa siendo un recurso importante para atender necesidades del presente, pero también se está transformando en una oportunidad para construir estabilidad financiera y prepararse para metas futuras”, afirmó.

Las entidades también recuerdan que los CDT emitidos por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera cuentan con la cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín dentro de los límites establecidos por la regulación vigente.

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