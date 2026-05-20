El mercado financiero colombiano continúa ofreciendo opciones atractivas para quienes buscan proteger su dinero y obtener rendimientos estables. En mayo de 2026, Bancamía se posiciona entre las entidades con tasas más competitivas gracias a su CDT Social, un producto que combina rentabilidad financiera con impacto social.

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Invertir en el CDT Social de Bancamía permite que el capital de los ahorradores impulse el crecimiento de microempresarios en diferentes regiones del país. Así, mientras el inversionista recibe intereses por su dinero, también contribuye al fortalecimiento de pequeños negocios y al desarrollo económico de miles de familias colombianas.

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¿Cuánto ganaría invirtiendo 1’000.000 de pesos en un CDT de Bancamía?

Para dimensionar el potencial de rentabilidad, estos son algunos ejemplos de retorno estimado para una inversión de $ 1’000.000, según las tasas publicadas actualmente por la entidad:

A 12 meses (360 días): con una tasa del 12,00 % E.A., el inversionista

recibiría aproximadamente $ 1’115.200 al finalizar el periodo. Esto representa

una ganancia cercana a $ 115.200. A 9 meses (270 días): con una tasa del 11,55 % E.A., el valor final estimado

sería de $ 1’082.013.

Nota: Las tasas utilizadas son de referencia para este ejercicio y pueden variar sin previo aviso. La información actualizada puede consultarse en

www.bancamia.com.co y en las oficinas de la entidad.

Otras tasas disponibles en mayo de 2026

El CDT Social también ofrece alternativas de inversión a diferentes plazos,

adaptándose a las necesidades de liquidez y planeación financiera de cada cliente:

A 180 días (6 meses): tasa del 11,30 %, con un retorno de $ 1’052.788.

A 120 días (4 meses): tasa del 10,75 %, con un retorno de $ 1’033.236.

A 90 días (3 meses): tasa del 10,20 %, con un retorno de $ 1’023.595.

(Vea también: Reconocido banco colombiano ganó distinguido premio: lo logró por ayuda para sus clientes)

Respaldo y seguridad para los inversionistas

Uno de los factores más importantes al momento de invertir es la solidez de la

entidad financiera.

Recientemente, BRC Ratings elevó la calificación de Bancamía a AA- para largo plazo y otorgó la máxima calificación BRC 1+ para corto plazo, reflejando una alta capacidad de cumplimiento de sus obligaciones financieras y una gestión prudente del riesgo.

Además, el CDT Social cuenta con el respaldo del seguro de depósitos de

FOGAFIN, que protege los ahorros de los ciudadanos hasta por $ 50 millones.

¿Cómo abrir un CDT Social en Bancamía?

La apertura del CDT Social puede realizarse de manera presencial en cualquier

oficina de Bancamía a nivel nacional o de forma digital a través de la app Banca Móvil para clientes actuales.

Los usuarios también pueden elegir entre título físico o desmaterializado, según su preferencia.

Con tasas competitivas, respaldo financiero y un enfoque de inclusión productiva, el CDT Social se consolida como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan hacer crecer su dinero mientras apoyan el desarrollo de los microempresarios colombianos.

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