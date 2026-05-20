Según Acecolombia, los 266 complejos comerciales del país alcanzaron ventas por $ 47,3 billones en 2025, lo que representa un incremento de 3,5 % frente al año anterior y confirma una recuperación sostenida del sector.

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Además, esta industria genera alrededor de 310.000 empleos directos y recibió 1.250 millones de visitas durante el año, reflejando su importancia no solo comercial, sino también social y urbana.

El país cuenta con 146 centros comerciales grandes, 71 medianos y 49 pequeños, con un área arrendable total de 6,64 millones de metros cuadrados, cifra que podría acercarse a 6,9 millones en 2030.

Ciudades como Neiva, Manizales, Cali, Medellín y Bogotá presentan una alta concentración de locales comerciales por habitante, superando el promedio nacional.

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Otro indicador positivo es la ocupación: de los 44.053 locales existentes, solo el 8,2 % están vacantes, mientras que la ocupación total del sector alcanza el 96 %, considerada saludable por el gremio.

Más que construir nuevos complejos, la tendencia actual apunta a modernizar y ampliar los ya existentes, fortaleciendo su papel como motores de desarrollo económico, integración urbana y transformación social en las principales ciudades del país.

Centros comerciales en Colombia y por qué es bueno que crezcan

El crecimiento de los centros comerciales en Colombia puede traer varios beneficios para la economía y para las comunidades. En primer lugar, estos espacios generan empleo directo e indirecto, ya que requieren personal para tiendas, seguridad, mantenimiento, logística y servicios, lo que ayuda a dinamizar el mercado laboral.

Además, impulsan el comercio formal, ofreciendo un lugar organizado para que marcas nacionales e internacionales lleguen a más consumidores.

Otro beneficio es que se convierten en motores de desarrollo urbano. Muchas veces, la construcción de un centro comercial mejora la infraestructura de la zona, atrae inversión y aumenta el valor de los predios cercanos.

También suelen convertirse en puntos de encuentro para las familias, ya que no solo ofrecen compras, sino entretenimiento, gastronomía y espacios de esparcimiento.

Para los emprendedores y pequeños negocios, estos complejos representan una oportunidad de crecimiento al acceder a un mayor flujo de clientes. Asimismo, fortalecen la economía local al aumentar el consumo y la circulación de dinero en las regiones.

En un país como Colombia, donde el comercio es una actividad clave, contar con más centros comerciales puede contribuir al crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo de ciudades más dinámicas y modernas.

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