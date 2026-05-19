Colombia podría movilizar inversiones cercanas a los 48.300 millones de dólares a través de proyectos relacionados con hidrógeno, según cifras reveladas durante el Quinto Congreso Internacional del Hidrógeno, considerado uno de los principales espacios de discusión energética de América Latina.

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Durante el evento, que reunió a representantes del Gobierno, banca internacional, empresas y expertos del sector energético, se explicó que el país ya cuenta con un pipeline de 36 proyectos de hidrógeno distribuidos en siete departamentos.

El dato fue compartido por Guillermo Fernández-Mardomingo, Head of Cooperation Colombia de la Unión Europea, quien aseguró que esos proyectos tendrían una capacidad instalada potencial de 19.775 MW y estarían liderados por 14 compañías.

Además, indicó que 12 de esas iniciativas ya cuentan con capital europeo, reflejando el creciente interés internacional por el mercado colombiano de hidrógeno.

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Colombia podría producir gran parte del combustible sostenible para aviación

Uno de los puntos que más llamó la atención durante el Congreso fue el potencial de Colombia para desarrollar combustibles sostenibles para aviación, conocidos como SAF.

Según las cifras presentadas en el evento, el país podría producir hasta 200 millones de litros de SAF al año, equivalentes al 42 % del consumo nacional de Jet A1.

Los expertos también señalaron que, si existen incentivos adecuados, el precio de este combustible podría reducirse entre un 13 % y un 46 %, mejorando la competitividad del sector aéreo frente a los desafíos de descarbonización.

La discusión se dio en medio del creciente interés mundial por alternativas energéticas más limpias para industrias como la aviación y el transporte marítimo.

Gobierno anunció avances regulatorios para hidrógeno blanco

Durante el Congreso, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció uno de los avances regulatorios más importantes para el sector.

El funcionario confirmó la publicación de un proyecto de resolución que establece lineamientos para la evaluación, exploración y explotación de hidrógeno blanco en Colombia.

Según explicó el Gobierno, la propuesta busca definir criterios técnicos, jurídicos, financieros, ambientales y sociales que permitan brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

“El país avanza hacia la construcción de un marco regulatorio claro, transparente y técnico”, afirmó el ministro.

Durante las discusiones también participaron representantes de organizaciones y compañías como Toyota, Ecopetrol, Promigas, el Banco Mundial y la Unión Europea.

Uno de los mensajes más repetidos por expertos internacionales fue que Colombia ya tiene ventajas competitivas para desarrollar toda la cadena de valor del hidrógeno, gracias a su capacidad energética, acceso a puertos y potencial agroindustrial.

Sin embargo, también insistieron en la necesidad de contar con reglas claras y estabilidad regulatoria para acelerar inversiones y garantizar cierres financieros en los proyectos.

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