La nueva marca busca identificar servicios relacionados con software financiero, gestión de activos digitales, telecomunicaciones, publicidad y servicios bancarios incluidos en varias clases de la Clasificación Internacional de Niza.

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Dibanka argumentó que el nombre Dabanco era demasiado similar a su marca registrada, tanto en estructura como en pronunciación, lo que podría generar confusión entre los consumidores.

Además, señaló que ambas compañías operarían en sectores similares, especialmente en servicios financieros, aumentando el riesgo de asociación indebida entre las marcas.

Sin embargo, Davivienda defendió su solicitud asegurando que el diseño gráfico de Dabanco incluye elementos distintivos, como los colores rojo y gris y el reconocido símbolo de la ‘casita’ del Grupo Bolívar, lo que permite identificar claramente el origen empresarial del servicio.

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La SIC coincidió con este argumento y concluyó que, aunque existen semejanzas parciales entre los nombres, las diferencias visuales, gráficas y fonéticas son suficientes para evitar confusión en el mercado.

Tras analizar las pruebas y argumentos, la autoridad determinó que ambas marcas pueden coexistir sin afectar al consumidor y concedió oficialmente el registro de Dabanco.

Cuántos años tiene Davivienda en Colombia

Davivienda es uno de los bancos más reconocidos de Colombia y forma parte del Grupo Bolívar. Su historia comenzó en 1972, cuando nació bajo el nombre de Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda Coldeahorro, enfocada inicialmente en créditos para vivienda.

Un año después cambió su nombre a Davivienda, marca que con el tiempo se convirtió en una de las más recordadas del país gracias a su icónica “Casita Roja”.

En 1997 la entidad se transformó oficialmente en Banco Davivienda S.A., ampliando su oferta hacia servicios financieros integrales para personas y empresas.

Durante los años 2000 inició una fuerte expansión mediante adquisiciones y fusiones, entre ellas Banco Superior y Bancafé, operación que le permitió fortalecer su presencia en el sector corporativo y agropecuario, además de expandirse a Panamá y Miami.

En 2012 compró operaciones de HSBC en Centroamérica, consolidándose como un banco regional.

También impulsó la innovación digital con productos como Daviplata y alianzas con plataformas tecnológicas como Rappi. Actualmente, Davivienda es una de las principales entidades financieras de Colombia y tiene presencia en varios países de América Latina.

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