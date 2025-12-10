Davivienda les dio a conocer a sus clientes cuáles serán sus horarios de atención en esta época de festividades en Colombia y cuando muchos de ellos se interesan por hacer transacciones, pagos y movimientos en esa entidad.

Según explicó ese banco a Pulzo, como era de esperarse, ni el 25 de diciembre ni el primero de enero habrá servicio por ser días festivos.

Las demás fechas funcionarán con ciertas restricciones.

¿Qué horarios tendrá Davivienda en Navidad y Año Nuevo?

Miércoles 24 de diciembre: atiende hasta la 1:00 p.m.

Miércoles 31 de diciembre no tendrá atención al público.

El resto de días las oficinas atienden en su horario habitual.

La entidad también explicó que, en el caso de las oficinas con horarios de doble jornada, es decir las que cierran a mediodía como las rurales, los horarios serán los siguientes:

El 24 de diciembre el horario de atención será hasta las 11:30 a.m. y no prestarán servicio en la jornada de la tarde.

El 31 de diciembre no tendrán atención al público, el resto de días atienden en su horario habitual.

Cambios recientes en Davivienda

Más allá de los horarios, ese banco ha sido uno de los que más ha hecho movimientos este año en Colombia. Por ejemplo, la movida que se anunció hace un buen tiempo sobre una eventual fusión con Scotiabank Colpatria.

Vale destacar que el primero de diciembre pasado, ambas entidades explicaron que finalizó el proceso de integración con Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, tras recibir las aprobaciones regulatorias.

Con esta operación, Davivienda Group se quedará con las operaciones locales de Scotiabank, y se oficializa el lanzamiento comercial de Davibank como nueva marca para los servicios bancarios en Colombia.

