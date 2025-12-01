Los usuarios de Scotiabank Colpatria empezarán una transición hacia DaviBank, la nueva entidad financiera que surge tras la integración entre Davivienda Group y Scotiabank. De acuerdo con lo confirmado por Jorge Rojas Dumit, CEO de DaviBank, el proceso no requerirá trámites ni papeleo adicional por parte de los clientes actuales.

Sigue a PULZO en Discover

El directivo explicó que la migración se hará de manera orgánica y paulatina, por lo que los usuarios mantendrán acceso normal a las plataformas digitales y a los beneficios que ya tenían. La única modificación visible será el cambio de imagen y logo en los productos, sin que esto implique gestiones presenciales en oficinas o el reemplazo inmediato de tarjetas.

(Vea también: Davivienda cerró negocio con Scotiabank y clientes tienen más luces de qué pasará)

La entidad indicó que, tras las aprobaciones de las autoridades de supervisión, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá desde el 1 de diciembre de 2025. Como parte del acuerdo, Scotiabank adquirió una participación del 20 % en Davivienda Group.

Lee También

Con esta alianza, ambas organizaciones aseguran que se conforma un nuevo actor financiero bajo el nombre de DaviBank, el cual busca combinar la experiencia global de Scotiabank con la innovación y cercanía de Davivienda. Según la información oficial, la integración permitirá ofrecer más beneficios, mayor alcance internacional y soluciones ampliadas para personas, inversionistas, empresas y pymes.

¿Qué beneficios ofrece DaviBank?

Tras la transición de los clientes de Colpatria a DaviBank, la entidad anunció una ampliación significativa en su red de atención. Desde ahora, los usuarios cuentan con una cobertura cuatro veces mayor en cajeros automáticos para hacer retiros gratuitos e ilimitados a través de la red Davivienda. Además, disponen de cinco veces más oficinas para efectuar pagos de productos de crédito, realizar depósitos en efectivo y gestionar recaudos empresariales.

DaviBank también informó que sus clientes tendrán acceso a un portafolio renovado de tarjetas de crédito diseñado para diferentes necesidades. Estas opciones incluyen beneficios que van desde descuentos en comercios aliados hasta acceso ilimitado, con acompañante, a más de 1.200 salas VIP en aeropuertos alrededor del mundo.

(Le puede interesar: ¿Cómo comprar un Tesla a crédito en Colombia? No es con tarjeta Codensa, pero tarda meses en llegar)

Otro de los servicios destacados es la nueva tarjeta débito 100 % digital, que los usuarios pueden activar directamente desde la aplicación. Esta tarjeta permite acceder a ‘wallets’, hacer retiros sin tarjeta física y efectuar pagos mediante códigos QR, funcionalidades que pueden utilizarse tanto dentro como fuera del país.

¿Cuál es la rentabilidad de un bolsillo en DaviBank?

DaviBank, el nuevo banco que nace tras la integración entre Davivienda Group y Scotiabank, anunció que ofrecerá a sus clientes una rentabilidad del 8 % efectivo anual (E.A.) en los bolsillos de sus cuentas. Esta alternativa permitirá a los usuarios obtener intereses por el dinero que mantengan en estos espacios, diseñados para organizar y gestionar sus finanzas de manera más flexible.

Además de esta rentabilidad, los clientes de DaviBank tendrán acceso a diferentes opciones de inversión dentro de la entidad. Estas alternativas buscan ampliar las posibilidades de crecimiento financiero para los usuarios, ofreciendo productos adaptados a distintos perfiles y objetivos económicos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.