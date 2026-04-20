Este aumento ha generado un escenario favorable para los ahorradores, especialmente en productos como los Certificados de Depósito a Término (CDT).

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En abril de 2026, estas inversiones ya ofrecen rendimientos superiores al 13 % efectivo anual, niveles que no se veían desde hace varios años. Esto se debe a que la tasa de referencia alcanzó el 11,25 % tras incrementos consecutivos, con el objetivo de controlar la inflación.

Actualmente, algunas entidades financieras ofrecen tasas cercanas al 13,3 % para plazos de 18 meses, alrededor del 13 % a dos años y entre 12,7 % y 13 % a un año, lo que convierte a los CDT en una alternativa atractiva dentro de la renta fija.

Este contexto beneficia a quienes buscan retornos estables sin asumir altos riesgos, a diferencia de otros instrumentos más volátiles.

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Sin embargo, antes de invertir, es importante considerar varios factores. Se recomienda verificar que la entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera, comparar tasas según el plazo y desconfiar de ofertas con rendimientos excesivos.

Además, el inversionista debe evaluar el tiempo en que podrá mantener su dinero invertido. Aunque el panorama es positivo, las tasas pueden variar según las decisiones futuras de política monetaria.

Qué es un CDT y cómo funciona en Colombia

Un CDT (Certificado de Depósito a Término) es un producto financiero ofrecido por bancos y entidades vigiladas en el que una persona deposita una suma de dinero durante un plazo determinado, a cambio de recibir intereses previamente pactados.

En Colombia, es una de las alternativas de ahorro e inversión más utilizadas por su bajo nivel de riesgo y su rentabilidad fija.

Su funcionamiento es sencillo: el inversionista elige el monto y el tiempo de inversión (por ejemplo, 3, 6, 12 o más meses). Durante ese periodo, el dinero no se puede retirar sin penalidad.

Al finalizar el plazo, la entidad devuelve el capital inicial junto con los intereses generados.

Los CDT sirven principalmente para proteger el dinero frente a la inflación y obtener una rentabilidad superior a la de una cuenta de ahorros tradicional. Además, son atractivos en contextos de tasas de interés altas, ya que ofrecen mejores rendimientos sin necesidad de asumir grandes riesgos, a diferencia de inversiones como acciones.

En Colombia, estos productos están regulados por la Superintendencia Financiera, lo que brinda seguridad al inversionista. También cuentan con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín hasta cierto monto. Por eso, son una opción recomendada para personas que buscan estabilidad, previsibilidad y una forma segura de hacer crecer su dinero.

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