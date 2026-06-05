La inflación en Colombia mantuvo su tendencia ascendente durante mayo y alcanzó una variación anual de 5,84 %, según las cifras divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El dato representa el tercer incremento consecutivo del indicador y confirma una desaceleración en el proceso de reducción de los precios que venía observándose en meses anteriores.

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El resultado de mayo mostró un aumento frente al 5,68 % registrado en abril de este año. La cifra también se ubicó por encima del 5,05 % reportado en mayo de 2025, lo que evidencia una presión inflacionaria mayor en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El comportamiento de la inflación es uno de los indicadores más observados por hogares, empresarios y autoridades económicas, debido a su impacto sobre el costo de vida de los colombianos. Un aumento en este indicador suele reflejarse en mayores precios de bienes y servicios que hacen parte del consumo cotidiano de las familias.

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