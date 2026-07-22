Por: Mall y Retail

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La llegada de Juan Lucas Vega Palacio a la gerencia general de Grupo Éxito Colombia marca una nueva etapa para una de las compañías más representativas del comercio nacional. Su nombramiento no solo supone un relevo ejecutivo, sino la consolidación de una visión en la que el retail tradicional, el negocio inmobiliario y los servicios complementarios deben operar como un único ecosistema de generación de valor.

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Vega conoce profundamente la organización. Antes de asumir la dirección general el pasado 1.º de julio, lideró durante más de una década el negocio inmobiliario del Grupo Éxito, desde donde impulsó el crecimiento de Viva y convirtió esta marca en uno de los principales operadores de centros comerciales del país.

(Vea también: Éxito, Alkosto y más supermercados, en la mira por huevos en Colombia: informe plantea tema crítico)

En entrevista con EL COLOMBIANO, el directivo presentó una hoja de ruta que contempla inversiones regionales de entre US$100 millones y US$150 millones durante 2026, casi el doble de lo ejecutado el año anterior. Los recursos estarán destinados principalmente a la expansión, modernización y renovación de tiendas, además del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, logística y operativa de la compañía.

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EL CONSUMO DE LOS HOGARES SIGUE SIENDO LA GRAN VARIABLE

El primer frente estratégico es la capacidad de compra de los hogares colombianos. Aunque Grupo Éxito observa una recuperación gradual del consumo, su comportamiento continúa condicionado por la inflación, las tasas de interés, la confianza del consumidor y la estabilidad económica.

Las tasas todavía elevadas han llevado a los clientes a ser más prudentes en el uso de tarjetas de crédito y mecanismos tradicionales de financiación. Ya no se trata solamente de comprar, sino de evaluar con mayor rigor el costo financiero, el valor de las cuotas y la capacidad real de pago.

Este cambio obliga a los grandes retailers a competir no solo mediante promociones, sino también a través de alternativas de financiación más flexibles, experiencias omnicanal, marcas propias y propuestas permanentes de ahorro. En ese escenario, Grupo Éxito busca apoyarse en Tuya y en nuevas soluciones digitales que permitan ampliar el acceso al consumo sin aumentar de manera desproporcionada el endeudamiento de los hogares.

Pese a la cautela, la empresa ha encontrado señales favorables. Categorías como cuidado personal registraron crecimientos superiores a la inflación, mientras que audio y video alcanzaron variaciones de doble dígito, impulsadas especialmente por el Mundial de Fútbol.

La situación demuestra que el consumidor colombiano no ha dejado de comprar, pero sí se ha vuelto más selectivo. Prioriza productos esenciales, busca promociones y concentra parte de su gasto discrecional en eventos o temporadas específicas.

Para Grupo Éxito, el desafío será interpretar rápidamente esos cambios. La expansión de las tiendas de descuento ha modificado las expectativas de precio, cercanía y simplicidad. En respuesta, la compañía quiere diferenciarse mediante surtido, experiencia, omnicanalidad y la posibilidad de encontrar múltiples categorías y servicios en un mismo lugar.

La capacidad de consumo de los hogares será, por tanto, una de las variables determinantes para el desempeño de la compañía durante el segundo semestre. El aumento de los ingresos laborales puede dinamizar algunas categorías, pero su impacto dependerá de que la inflación continúe moderándose, las tasas de interés comiencen a disminuir y la confianza de los consumidores se traduzca efectivamente en mayores decisiones de compra.

El negocio inmobiliario se convierte en motor de valor

El segundo gran frente es el negocio inmobiliario, posiblemente el campo en el que la llegada de Vega puede generar mayores transformaciones. En Colombia, Grupo Éxito cuenta con 33 activos y más de 808.000 metros cuadrados de área bruta alquilable, con niveles de ocupación superiores al 97%.

Estas cifras confirman que Viva Malls dejó de ser un negocio complementario para convertirse en uno de los activos estratégicos más importantes del grupo. Durante el primer trimestre de 2026, sus ingresos se acercaron a los $126.000 millones, con un crecimiento del 8,3% frente al mismo periodo de 2025.

La fortaleza del modelo está en la integración entre comercio, entretenimiento, servicios, gastronomía y retail. Los centros comerciales atraen visitantes, amplían el tiempo de permanencia y generan tráfico para los hipermercados y demás formatos de la compañía. A su vez, las tiendas del grupo actúan como anclas para los proyectos inmobiliarios.

En América Latina, la plataforma inmobiliaria supera el millón de metros cuadrados distribuidos en cerca de 50 activos, con un tráfico anual cercano a los 180 millones de visitantes. Además, existen proyectos que podrían sumar aproximadamente 350.000 metros cuadrados durante los próximos cinco años.

El reto para Vega será trasladar su experiencia colombiana a mercados como Uruguay, Argentina y El Salvador. La oportunidad no consiste únicamente en construir más metros cuadrados, sino en mejorar la productividad de los activos, fortalecer las mezclas comerciales y convertir cada desarrollo en una plataforma de expansión para las marcas.

El tamaño de esta operación muestra que el negocio inmobiliario puede convertirse en uno de los principales generadores de valor del Grupo Éxito en el continente. Los altos niveles de ocupación, los contratos de arrendamiento y el tráfico constante ofrecen ingresos relativamente estables frente a la mayor volatilidad que puede presentar el comercio minorista.

La complementariedad también se extiende a otros negocios. Tuya y Puntos Colombia aportaron $10.873 millones y $4.528 millones, respectivamente, a los resultados del Grupo Éxito Colombia. Esta estructura diversificada reduce la dependencia exclusiva de los márgenes del comercio y crea nuevas fuentes de ingresos alrededor del consumidor.

La experiencia de Vega al frente de Viva será decisiva para profundizar esta integración. Su reto será conseguir que las tiendas, los centros comerciales, los programas de fidelización, los servicios financieros y los canales digitales compartan información, generen tráfico entre sí y aumenten el valor de cada cliente dentro del ecosistema.

Venezuela vuelve al radar

El tercer tema es Venezuela. Aunque Grupo Éxito no ha tomado una decisión ni cuenta actualmente con un plan concreto de expansión, las declaraciones de Vega confirman que el país vecino volvió a entrar en el radar estratégico de la organización.

La compañía conoce ese mercado por su experiencia anterior en Cativen, operación mediante la cual participó en cadenas como Cada y Éxito. A ello se suma el reconocimiento histórico que todavía conserva la marca entre una parte de los consumidores venezolanos.

La cercanía geográfica, cultural y comercial representa una ventaja, especialmente para una compañía que realiza cerca del 90% de sus compras a proveedores colombianos y comercializa un portafolio textil confeccionado en más de un 95% dentro del país.

Una eventual entrada podría convertirse en una oportunidad para fabricantes colombianos de alimentos, textiles, productos de aseo, cuidado personal y artículos para el hogar. También podría abrir una nueva plataforma de crecimiento para proveedores que ya forman parte de la cadena de abastecimiento de Grupo Éxito.

No obstante, el regreso dependerá de variables como la estabilidad jurídica, la inflación, el sistema cambiario, la capacidad de consumo, el abastecimiento y las condiciones para repatriar capitales. La evolución de la infraestructura comercial y el comportamiento de las principales ciudades venezolanas también serán factores determinantes.

Por eso, más que un anuncio de expansión, la posición de Grupo Éxito debe entenderse como una observación estratégica de mediano y largo plazo. La empresa reconoce el potencial, pero mantiene una postura prudente frente a un mercado que continúa presentando riesgos relevantes.

La nueva etapa de Grupo Éxito estará definida por su capacidad para conectar estos tres frentes. La recuperación del consumo permitirá fortalecer las ventas; el negocio inmobiliario aportará ingresos estables, tráfico y valorización de activos; y Venezuela podría representar una nueva frontera de crecimiento regional.

Juan Lucas Vega recibe una organización con más posibilidades que las de un retailer tradicional. Su verdadero desafío será demostrar que supermercados, centros comerciales, servicios financieros, fidelización y tecnología pueden funcionar como una sola plataforma. En esa integración estará buena parte del futuro del Grupo Éxito.

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