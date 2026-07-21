En medio de la polémica instalación del Congreso, el gobierno de Gustavo Petro radicó el lunes 20 de julio una nueva reforma tributaria con la que busca recaudar $ 21,9 billones en 2027 para cerrar el desequilibrio fiscal.

Sigue a PULZO en Discover

La cartera económica fundamenta este ajuste presupuestal debido a que más del 90% del presupuesto nacional está comprometido en gastos que la ley no permite recortar.

La meta oficial es que ese ingreso adicional equivalga a 1,0 % del Producto Interno Bruto en 2027 y que el recaudo permanente suba después hasta un promedio de 1,5 % del PIB.

De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el retorno al equilibrio de las finanzas públicas apenas se prevé para 2028, alcanzando un recaudo de $ 37 billones en 2030.

Lee También

Según el texto del proyecto, la iniciativa extiende el IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos y servicios de esparcimiento, culturales y deportivos en el país.

La propuesta legislativa también eleva del 5 % al 19 % la tarifa general el IVA para los vehículos híbridos y mantiene el IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar.

“El presente Proyecto de Ley de Reforma Tributaria propone un ajuste significativo al gravar los vehículos híbridos con la tarifa general del IVA, en lugar de la reducida del 5 % que actualmente aplica. Esta medida no solo busca asegurar una distribución más equitativa de la carga fiscal, sino también apoyar la transición hacia una matriz energética de cero emisiones en el país”, dice en el documento citado por Caracol Radio.

El proyecto llegó al Congreso cuando faltan menos de tres semanas para el fin del mandato y después del fracaso de las dos leyes de financiamiento anteriores.

#Primicia | La reforma tributaria que radicará el Gobierno saliente incluye nuevamente IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos, vehículos híbridos; incrementan impuesto a cigarrillos y vapeadores; incrementa el IVA A gasolina y diésel; mantiene IVA del 19% a juegos de suerte… pic.twitter.com/mM5H4j70TV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 21, 2026

De las cuatro iniciativas tributarias presentadas por esta administración desde 2022, la única herramienta normativa que logró la aprobación legislativa fue la Ley 2277 de 2022.

La propuesta del Ministerio de Hacienda está dividida en cuatro títulos bien definidos dentro del documento presentado formalmente ante las comisiones del poder legislativo.

El primero plantea reducir el gasto tributario con ajustes al IVA, un nuevo gravamen a combustibles fósiles y vehículos híbridos, extendiendo la tarifa general a varias actividades comerciales.

Asimismo, contempla la extensión del IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar operados por internet durante el desarrollo de las actividades digitales.

Adicionalmente, fija la eliminación de tarifas preferenciales de renta para hoteles, parques temáticos, parques de ecoturismo, muelles náuticos y proyectos de megainversión en el territorio nacional.

El segundo eje busca mayor progresividad en renta y patrimonio, subiendo la tarifa marginal máxima del impuesto de renta de personas naturales del 39% al 41% para ciertos contribuyentes.

Esta modificación impositiva aplicará directamente para quienes declaran ingresos líquidos superiores a 31.000 UVT en sus respectivas declaraciones tributarias obligatorias.

Las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas y apuestas pasarían del 20 % al 30 %, al tiempo que la norma elimina deducciones al impuesto de renta.

El articulado incluye un impuesto a los dividendos del 30 % para sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en Colombia, personas no residentes y sucesiones ilíquidas.

En cuanto al patrimonio, el umbral de entrada bajaría de 72.000 UVT a 40.000 UVT, ampliando el número de contribuyentes de 32.397 a 105.332 con una tarifa del 5%.

El texto eleva la carga sobre empresas, incluido el sector financiero con una tarifa total del 50 %, aumentando los tributos para las compañías petroleras y carboneras.

El tercer bloque del proyecto grava externalidades negativas, aplicando ajustes fiscales sobre combustibles, emisiones de carbono, licores con IVA del 19%, tabaco y cigarrillos electrónicos.

Para cigarrillos, tabacos, cigarros, cigarritos y productos de tabaco calentado, la propuesta fija un componente específico de $ 11.200 por cada cajetilla de 20 unidades.

Adicionalmente, determina una tarifa de $ 891 por gramo de picadura, rapé o chimú, más un componente ad valorem del 10 % certificado anualmente por el Dane.

Para los vapeadores y sucedáneos, fija un componente de $ 2.000 por mililitro más 30 % ad valorem, al tiempo que incrementa el IVA a la gasolina y diésel.

El articulado establece un impuesto del 1 % a la extracción de hidrocarburos y carbón en la primera venta, mientras se discute una contribución del sector eléctrico.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.