Los colombianos y extranjeros que tengan planes de viaje al exterior próximamente deben estar atentos a un cambio importante en la estructura de costos de sus tiquetes aéreos. El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0625 de 2026 expedido por el Ministerio de Igualdad y Equidad, ha reglamentado un nuevo gravamen para todos los viajeros que abandonen el territorio nacional por vía aérea.

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Aunque la medida ya es oficial, los usuarios aún cuentan con un periodo de transición. El decreto estipula que el impuesto entrará en vigencia 90 días después de su publicación, por lo que los viajeros comenzarán a ver este cargo reflejado en sus facturas a partir de septiembre de 2026. Esta ventana de tiempo tiene como objetivo permitir que las aerolíneas y los operadores turísticos adecúen sus sistemas de venta para incorporar el cobro de manera automatizada.

El valor del impuesto se fijó en un dólar estadounidense (US$1) o su equivalente en pesos colombianos, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día en que se realice la transacción. Un punto clave que destacó el Gobierno es que el viajero no tendrá que realizar un pago adicional en el aeropuerto antes de abordar; el cargo estará integrado directamente en el precio final del tiquete internacional en el momento de la compra.

Esta recaudación tiene un fin social específico. Los recursos serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el objetivo central es fortalecer las arcas destinadas a financiar programas de prevención contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el país.

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La norma es de aplicación general: afecta a todos los pasajeros que salgan de Colombia por avión, sin importar su nacionalidad ni si son residentes o turistas en el país. Ante este ajuste, las autoridades recomiendan a los ciudadanos revisar con cuidado el desglose de los impuestos y tasas incluidos al momento de pagar sus pasajes internacionales. De esta manera, los viajeros podrán tener total claridad sobre el costo final de su reserva y evitar malentendidos. Aunque para muchos el monto de un dólar puede parecer reducido, el acumulado anual de este gravamen representa una fuente de ingresos significativa para las estrategias de protección a la niñez que el Estado busca potenciar durante este cuatrienio.

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