Lo que debía ser un viaje entre Grecia y Alemania terminó convirtiéndose en una experiencia de terror para una pareja de pasajeros de Ryanair. Svetlana Grković relató cómo tuvo que sujetar con todas sus fuerzas las piernas de su esposo cuando una ventanilla del avión se desprendió en pleno vuelo, provocando una descompresión que dejó al hombre parcialmente fuera de la aeronave.

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El incidente ocurrió el pasado viernes durante un vuelo que cubría la ruta entre Salónica (Grecia) y Memmingen (Alemania). Según el testimonio de la mujer, Ljubisa Karović, de 61 años, quedó con gran parte del cuerpo fuera del avión durante varios minutos.

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En declaraciones a la emisora pública griega ERT y al medio serbio Nova, Svetlana recordó los momentos de angustia que vivió tras la emergencia.

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“Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas. Pensé: ‘Si morimos, morimos juntos'”, afirmó.

La mujer aseguró que su esposo quedó “afuera hasta el pecho” durante aproximadamente dos minutos y que, con ayuda de otros dos pasajeros, lograron introducirlo nuevamente en la cabina.

“La chica que estaba sentada a su lado lo agarraba por la mano. Entre tres personas lo jalábamos de vuelta adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos”, relató a ERT.

Incluso recordó que intentaron bloquear el orificio con una maleta, pero esta también fue expulsada por la fuerza del aire.

De acuerdo con el relato de Svetlana, todo comenzó después de lo que parecía ser una falla mecánica. La mujer explicó que, aparentemente, parte del motor se desprendió e impactó la ventanilla junto a su esposo, ocasionando la ruptura del cristal y la rápida despresurización de la cabina. Otros pasajeros también aseguraron haber escuchado una fuerte explosión antes de la emergencia.

Un asesor técnico contratado por la familia considera que el incidente habría sido provocado por una falla en el motor derecho de la aeronave, aunque esa hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por los investigadores. Según testigos, el cinturón de seguridad que llevaba puesto Karović fue determinante para evitar que fuera expulsado completamente del avión. Svetlana informó que su esposo permanece hospitalizado con lesiones de consideración.

“Está gravemente herido y en estado de ‘shock’. Tiene la mano particularmente herida y sufrió quemaduras. No puede comunicarse y no recuerda nada de lo ocurrido”, afirmó.

La mujer también reconoció que ambos atraviesan una difícil situación emocional tras el accidente.

“Cada vez que oye hablar de aviones empieza a temblar. Yo también estoy en un estado psicológico muy delicado. Temí por nuestras vidas y pensé que el avión se iba a estrellar”, expresó.

Según los datos de seguimiento del vuelo, la aeronave llevaba cerca de diez minutos en el aire cuando descendió abruptamente unos 2.700 metros (9.000 pies). En un comunicado, Ryanair confirmó que el avión regresó al aeropuerto de Salónica poco después del despegue debido a que “una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo”.

La aerolínea indicó que la aeronave aterrizó sin inconvenientes y que los pasajeros fueron trasladados nuevamente a la terminal, mientras que el hombre herido recibió atención médica en tierra.

Otros ocupantes también describieron escenas de pánico. Una pasajera identificada como Christina dijo a Radio Tesalónica que, al escuchar los gritos y sentir la pérdida de presión, creyó que alguien había abierto una puerta de emergencia.

Por su parte, Sofía, otra pasajera, aseguró a Radio Salónica que muchas personas pensaron que el avión iba a estrellarse debido a la intensidad de la descompresión y a la dificultad para respirar.

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El avión involucrado era un Boeing 737-800, de aproximadamente 18 años de antigüedad, operado por Malta Air, filial de Ryanair. El operador del aeropuerto de Salónica, Fraport Greece, informó que la investigación está a cargo de la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria.

Debido a que la aeronave fue fabricada en Estados Unidos y el incidente ocurrió en espacio aéreo de Macedonia del Norte, también participan en las investigaciones especialistas de Boeing, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para determinar qué provocó el desprendimiento de la ventanilla.

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