El aeropuerto El Dorado de Bogotá tuvo varias horas de emergencia por cuenta de un incidente. Un avión de carga de la aerolínea Aerosucre sufrió un percance durante la noche del pasado 4 de julio y el incidente se extendió hasta horas de la mañana de este domingo.
(Le puede interesar: Confirmaron cuándo operará vuelo más largo que aterrizará en aeropuerto El Dorado: será sin escala)
Según la cuenta de Instagram @colombiaalaire, el avión que cubría la ruta de Leticia Bogotá bajaba sobre las 10 p. m. a la pista de aterrizaje, pero al aproximarse lo hizo con brusquedad, por lo que colapsó el tren de aterrizaje derecho. El Boeing 737-400F era del vuelo A42143 y quedó sobre la pista durante varias horas.
Boeing 737-400F de AeroSucre sufre incidente en El Aeropuerto El Dorado.Lee También
Transmicable volvió a operar en Ciudad Bolívar después de falla atípica que lo suspendió por 30 horas Alegría para quienes quieren comprar vivienda: darán miles de subsidios de hasta $ 52 millones en Bogotá Dan a conocer cuál es la falla que tiene a Transmicable sin funcionar durante casi un día Capturan en Bogotá a falso trabajador de servicios públicos que habría ingresado a locales para robar
Durante las últimas horas de la noche del sábado y las primeras horas de la mañana de hoy, los servicios de emergencia del Aeropuerto Internacional El Dorado desplegaron un operativo de contingencia tras… pic.twitter.com/0w32ZFrslR
— Colombiaalaire.com (@colombialaire) July 5, 2026
De hecho, el incidente obligó a activar los protocolos de emergencia del aeropuerto, los cuales se extendieron hasta horas de la mañana de este 5 de julio. El avión de Aerosucre quedó totalmente detenido sobre una de las pistas de la terminal, quedando sin posibilidad de ser utilizada para despegues o aterrizajes.
Pese a los daños estructurales, los ocupantes de la nave no resultaron lesionados. Además, hubo cambios en la operación del lugar y en consecuencia varios vuelos tuvieron que desviarse mientras los equipos de emergencia atendían la situación.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO