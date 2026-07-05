El aeropuerto El Dorado de Bogotá tuvo varias horas de emergencia por cuenta de un incidente. Un avión de carga de la aerolínea Aerosucre sufrió un percance durante la noche del pasado 4 de julio y el incidente se extendió hasta horas de la mañana de este domingo.

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Según la cuenta de Instagram @colombiaalaire, el avión que cubría la ruta de Leticia Bogotá bajaba sobre las 10 p. m. a la pista de aterrizaje, pero al aproximarse lo hizo con brusquedad, por lo que colapsó el tren de aterrizaje derecho. El Boeing 737-400F era del vuelo A42143 y quedó sobre la pista durante varias horas.

De hecho, el incidente obligó a activar los protocolos de emergencia del aeropuerto, los cuales se extendieron hasta horas de la mañana de este 5 de julio. El avión de Aerosucre quedó totalmente detenido sobre una de las pistas de la terminal, quedando sin posibilidad de ser utilizada para despegues o aterrizajes.

Pese a los daños estructurales, los ocupantes de la nave no resultaron lesionados. Además, hubo cambios en la operación del lugar y en consecuencia varios vuelos tuvieron que desviarse mientras los equipos de emergencia atendían la situación.

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