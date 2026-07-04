Un hombre de 38 años fue capturado en flagrancia en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que, presuntamente, se hiciera pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales y cometer hurtos mediante la modalidad de suplantación.

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La captura se produjo dentro de un local comercial, donde el hombre aseguró que adelantaría una supuesta revisión técnica. Sin embargo, la intervención de la Policía permitió establecer que no tenía relación con la empresa que decía representar.

Una llamada al 123 permitió ubicar al sospechoso

De acuerdo con la Policía, habitantes del sector alertaron a la línea 123 sobre la presencia de un hombre en la carrera 24, a quien reconocieron por, presuntamente, haber utilizado la misma modalidad delictiva en días anteriores.

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Las autoridades también indicaron que el sospechoso, al parecer, utilizaba un agente químico irritante para intimidar a sus víctimas y facilitar los hurtos.

Durante el procedimiento, los uniformados le encontraron un bolso con herramientas y prendas que llevaban el logotipo de una empresa prestadora de servicios públicos.

La empresa confirmó que no trabajaba allí

Tras verificar la información con personal autorizado de la compañía, la Policía confirmó que el capturado no hacía parte de la empresa cuyos distintivos portaba.

Además, unidades de Tránsito y Transporte inmovilizaron la motocicleta en la que se movilizaba, al establecer que contaba con un mecanismo retráctil que permitía ocultar la placa para evitar su identificación durante los controles.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Según la Policía, también registra múltiples antecedentes por hurto agravado.

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