Transmicable no prestará servicio comercial durante el resto de este viernes 03 de julio debido a condiciones técnicas que afectan la operación del sistema. Esto luego de presentar varias interrupciones durante el día.

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A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, Transmilenio indicó que la suspensión se mantendrá durante toda la jornada mientras se realizan las revisiones correspondientes para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio.

Hasta el momento, la entidad no ha entregado detalles sobre la falla que obligó a detener la operación ni ha informado la hora estimada para el restablecimiento del servicio.

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Actualización ⏰#TMAhora: (8:45 p.m) ❌El Sistema TransMiCable por condiciones técnicas no prestará operación comercial en lo que resta del día de hoy. pic.twitter.com/UvcmPYwlMD — TransMilenio (@TransMilenio) July 4, 2026

La empresa recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de Transmilenio para conocer cualquier actualización sobre la reanudación de la operación.

Las autoridades trabajan en la verificación de las condiciones técnicas con el fin de restablecer el servicio una vez existan las garantías de seguridad para los pasajeros.

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