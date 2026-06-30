La noche de este lunes, 29 de junio de 2026, se transformó en un auténtico escenario de acción y terror para los habitantes del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Lo que parecía un control de rutina de la Policía Metropolitana se convirtió en una persecución de película a alta velocidad por varias avenidas de la ciudad, empañada con un violento intercambio de disparos y un final de infarto: el vehículo en fuga terminó volcado y flotando en el fondo de un caño de aguas negras.

Sigue a PULZO en Discover

Todo comenzó cuando el conductor de un automóvil particular decidió ignorar una señal de pare impuesta por las autoridades de tránsito. En lugar de detenerse, el hombre hundió el acelerador, desatando la furia de las patrullas que iniciaron el cerco epidemiológico por las cuadras del sector. En medio de la huida, se escucharon múltiples detonaciones que encendieron las alarmas de la comunidad. El desenlace no pudo ser más desastroso: el chofer perdió por completo el control del volante y el carro voló directo hacia el caño, quedando inservible y completamente destruido, según informó Citytv.

El aparatoso accidente obligó a un despliegue de emergencia inmediato. Las autoridades acordonaron el sector mientras los bomberos y paramédicos hacían maromas para sacar a los ocupantes del abismo. Este es el balance preliminar de la noche de horror: