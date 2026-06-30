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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jun 30, 2026 - 6:33 am

La noche de este lunes, 29 de junio de 2026, se transformó en un auténtico escenario de acción y terror para los habitantes del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Lo que parecía un control de rutina de la Policía Metropolitana se convirtió en una persecución de película a alta velocidad por varias avenidas de la ciudad, empañada con un violento intercambio de disparos y un final de infarto: el vehículo en fuga terminó volcado y flotando en el fondo de un caño de aguas negras.

Todo comenzó cuando el conductor de un automóvil particular decidió ignorar una señal de pare impuesta por las autoridades de tránsito. En lugar de detenerse, el hombre hundió el acelerador, desatando la furia de las patrullas que iniciaron el cerco epidemiológico por las cuadras del sector. En medio de la huida, se escucharon múltiples detonaciones que encendieron las alarmas de la comunidad. El desenlace no pudo ser más desastroso: el chofer perdió por completo el control del volante y el carro voló directo hacia el caño, quedando inservible y completamente destruido, según informó Citytv. 

El aparatoso accidente obligó a un despliegue de emergencia inmediato. Las autoridades acordonaron el sector mientras los bomberos y paramédicos hacían maromas para sacar a los ocupantes del abismo. Este es el balance preliminar de la noche de horror:

Elemento Detalle del Suceso en el Barrio Galán Estado / Confirmación
Ubicación Exactos Barrio Galán, Localidad de Puente Aranda (Bogotá). Confirmado por autoridades.
Total de Heridos Tres personas que se movilizaban dentro del vehículo. Evacuadas a centros médicos.
Heridas de Bala Un impacto de arma de fuego en el brazo de uno de los sujetos. Por confirmar oficialmente.
Daños Materiales Vehículo particular sumergido y con pérdida total. Confirmado (quedó destruido).
Versión Oficial Silencio total por parte de la Policía Metropolitana. En investigación.
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El pánico se apoderó de las calles del Galán mucho antes de que el carro cayera al caño. Vecinos del sector le relataron al sistema informativo de City Tv el desespero que se vivió al escuchar el estruendo de los plomos en plena vía pública.

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“Se escucharon varios impactos de bala seguidos, el ruido de las llantas chillando y a los pocos minutos el golpe seco del carro cayendo al agua. Eso estuvo espantoso”, aseguró uno de los testigos que presenció el operativo.

Tras el rescate, los tres lesionados fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, el drama no terminó en la escena del choque. Al hospital llegaron los familiares de los heridos, quienes —lejos de mostrar sumisión— armaron tremendo boche y manifestaron una profunda molestia con los uniformados por la forma en que se llevó a cabo el procedimiento y el uso de las armas de fuego.

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