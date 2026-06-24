La movilidad en el suroccidente de Bogotá volvió a complicarse desde las primeras horas de este miércoles debido al volcamiento de un camión sobre la avenida de las Américas con avenida Boyacá, en sentido occidente-oriente. El siniestro se presenta en uno de los corredores más transitados de la capital y amenaza con generar largos trancones durante buena parte de la mañana.

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De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de carga terminó completamente volcado sobre el carril mixto, lo que obligó a restringir el paso mientras las autoridades atienden la emergencia y coordinan las labores para retirarlo.

Las imágenes del lugar muestran que el camión quedó atravesado en un carril de la vía, por lo que su remoción no será sencilla. Se espera que sea necesario utilizar maquinaria especializada para levantar el vehículo y despejar completamente el corredor.

El accidente ocurre justamente en el inicio de la jornada laboral, cuando miles de personas salen desde localidades como Kennedy y Bosa hacia distintos puntos de Bogotá para llegar a sus lugares de trabajo, estudio o realizar otros desplazamientos.

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Por esa razón, las mayores afectaciones se concentran en quienes utilizan diariamente la avenida de las Américas para movilizarse hacia el centro y el norte de la ciudad, así como en quienes conectan con la avenida Boyacá.

La situación también agrava los problemas habituales de movilidad que enfrenta este corredor desde el año pasado, cuando comenzaron las obras de infraestructura que han reducido la capacidad de la vía y ocasionan congestiones prácticamente todos los días.

Desde entonces, los conductores han tenido que enfrentar cierres parciales, desvíos y tiempos de viaje considerablemente más largos, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde.

Ahora, el volcamiento del camión se suma a ese panorama y podría provocar retrasos aún mayores mientras se logra retirar el vehículo y restablecer la circulación normal.

Las autoridades de tránsito hacen presencia en el lugar para regular el paso de los vehículos y evitar nuevos incidentes, aunque recomiendan a los conductores buscar rutas alternas si su recorrido pasa por la avenida de las Américas con Boyacá.

Se espera que la congestión se mantenga durante varias horas, por lo que quienes deban desplazarse desde Kennedy, Bosa y sectores cercanos podrían enfrentar recorridos mucho más largos de lo habitual. Entretanto, las labores para remover el camión continúan y serán determinantes para recuperar la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del occidente de Bogotá.

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