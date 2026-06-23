La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, una joven oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en una habitación del norte de Bogotá, avanza entre videos de seguridad, registros de ingreso, análisis forenses y movimientos que hoy están bajo la lupa de las autoridades.

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Las imágenes que han comenzado a circular muestran a Natalia sonriendo frente a una decoración iluminada o mirando directamente a la cámara. Fotografías que contrastan con el misterio que rodea sus últimos días y con uno de los casos que más interrogantes ha dejado recientemente en la capital.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, Natalia llegó a Bogotá a comienzos de junio. El 3 de ese mes realizó una reserva en una habitación ubicada en un edificio de alojamiento temporal sobre la calle 95, en el sector de Chicó Norte, localidad de Chapinero.

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Según los registros revisados por las autoridades, permaneció allí varios días y posteriormente extendió su estadía.

Lo que en apariencia fueron jornadas normales quedó documentado en cámaras de seguridad que hoy son revisadas cuadro por cuadro por investigadores judiciales.

#ATERRADOR. Como Natalia Villalba Angarita oriunda de Cúcuta, fue identificada la mujer hallada sin vida dentro de una maleta en un hospedaje de la loc/Chapinero, Bogotá. La Fiscalía investiga el caso y sigue la pista de dos ciudadanos extranjeros que estuvieron con ella antes… https://t.co/s3JhCJuKhX pic.twitter.com/1se8FrTXsK — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 23, 2026

La reconstrucción tomó fuerza cuando una trabajadora encargada del aseo ingresó al inmueble para realizar labores de limpieza, una vez se acercaba el fin del tiempo reservado y no obtenía respuesta desde el interior.

Según la información recopilada durante las primeras diligencias, la mujer encontró una escena que activó inmediatamente los protocolos de emergencia.

Al entrar al baño observó que la regadera permanecía abierta y encontró una maleta. En su interior estaba el cuerpo sin vida de Natalia.

Desde entonces, el lugar pasó de ser un alojamiento temporal a convertirse en escenario de inspecciones judiciales, entrevistas y análisis técnicos.

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores son los registros de ingreso y salida del edificio.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, durante una primera etapa de la estadía habría ingresado al inmueble un ciudadano estadounidense procedente de Texas.

Posteriormente, cuando Natalia decidió ampliar el tiempo de permanencia, aparece registrado un ciudadano británico, cuyos movimientos están siendo especialmente analizados.

Según videos revisados por los investigadores, este hombre ingresó al edificio el 17 de junio y salió al día siguiente.

Algunas grabaciones, además, lo mostrarían trasladando sábanas hacia una zona de lavandería del inmueble.

Por el momento, las autoridades no han informado capturas ni han atribuido responsabilidades penales a ninguna persona relacionada con estos registros. Los movimientos hacen parte del conjunto de evidencias que continúa siendo examinado.

Pasaportes, viajes y reconstrucción de sus últimos días

Durante la inspección del apartamento también fueron encontrados dos pasaportes colombianos pertenecientes a Natalia, uno vigente y otro vencido.

Los documentos evidenciarían viajes al exterior, principalmente hacia España, información que ahora se incorpora a la línea investigativa para reconstruir sus actividades recientes.

Paralelamente, equipos judiciales avanzan en la revisión de:

Registros migratorios.

Llamadas y posibles contactos.

Grabaciones de seguridad.

Movimientos durante las semanas previas al crimen.

Resultados forenses que permitan establecer la fecha exacta del fallecimiento.

La administración del edificio se pronunció

Tras conocerse el caso, la empresa Administrando Espacios S.A.S. confirmó que el hallazgo ocurrió en una de las propiedades bajo su administración.

A través de un pronunciamiento, indicó que una vez se conoció la situación fueron activados los protocolos correspondientes y se entregó colaboración total a las autoridades judiciales.

(Vea también: Aparecen foto y más detalles de mujer hallada dentro de maleta en un lujoso edificio de Bogotá)

La compañía también señaló que el proceso permanece bajo reserva y que cualquier avance oficial deberá ser comunicado por los organismos competentes.

Fuentes citadas por El Tiempo indicaron que el inmueble operaría bajo una modalidad de alojamiento temporal similar a plataformas de hospedaje de corta estancia.

Mientras avanzan las diligencias, una pregunta sigue abierta: qué ocurrió entre la llegada de Natalia Villalba Angarita a Bogotá y el momento en que fue encontrada sin vida.

Por ahora, esa historia continúa siendo reconstruida con evidencia técnica, testimonios y piezas que aún faltan por encajar.

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