La noche del pasado domingo 21 de junio, tras conocerse los apretados resultados de la segunda vuelta presidencial que consagraron a Abelardo De La Espriella como presidente electo de los colombianos, la tensión política acumulada durante semanas terminó por desbordarse en las calles de Bogotá. Varias localidades de la capital de la República se convirtieron en el escenario de preocupantes disturbios y graves alteraciones del orden público. Los hechos más delicados de la jornada se concentraron en los sectores periféricos de Usme y Kennedy, donde grupos de manifestantes violentaron la infraestructura institucional y atacaron de manera directa las estaciones de la Policía Nacional utilizando objetos contundentes, piedras y peligrosos elementos incendiarios.

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La gravedad de la situación escaló rápidamente en el sur de la ciudad. Durante los choques en el espacio público, un integrante del equipo de Diálogo de la Alcaldía Mayor resultó agredido físicamente por los manifestantes, un hecho lamentable que rompió los canales de concertación pacífica y obligó de inmediato a las autoridades distritales a solicitar la intervención directa de la Fuerza Pública. En el sector de La Marichuela, ubicado en la localidad de Usme, un nutrido grupo de encapuchados, entre los cuales las autoridades identificaron la preocupante presencia de menores de edad, intentó saquear de manera coordinada varios establecimientos comerciales de la zona y prenderle fuego a la estación de Policía de Monteblanco. Los uniformados de la policía antidisturbios debieron actuar con contundencia para contener los desmanes, logrando controlar el foco principal de violencia hacia las 11:29 de la noche, aunque durante la madrugada persistieron bloqueos intermitentes en las vías aledañas.

De manera simultánea, el ala occidental de Bogotá revivió episodios de alta zozobra. En las inmediaciones del Portal Américas, específicamente sobre la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Villavicencio, grupos de radicales encendieron las alarmas al registrar la quema indiscriminada de llantas y la incineración de una motocicleta en plena vía pública, obligando a un despliegue masivo de las autoridades para restablecer la movilidad. Al mismo tiempo, en el centro de la ciudad, una masiva concentración de simpatizantes del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se congregó inicialmente en las afueras de Corferias, epicentro de los escrutinios nacionales. Esta movilización posteriormente se desplazó hacia la Universidad Nacional y avanzó hasta la emblemática Plaza de Bolívar, donde se registraron diversas afectaciones materiales a bienes públicos antes de que la multitud terminara por dispersarse por completo.

El impacto directo de estas manifestaciones golpeó con severidad el sistema de transporte masivo Transmilenio desde tempranas horas de la tarde. El primer reporte de afectación se dio a las 4:57 p. m., cuando se ordenó el cierre de las primeras estaciones debido a aglomeraciones en inmediaciones del Museo Nacional. Con el paso de las horas, la crisis de movilidad escaló de forma dramática hasta provocar el cierre total de 22 estaciones troncales y la suspensión absoluta de las operaciones en los portales estratégicos del 20 de Julio y Américas, dejando un saldo de más de 183.000 usuarios completamente afectados y obligados a caminar largas distancias para regresar a sus hogares.

Ante el complejo panorama de seguridad en los entornos académicos, las directivas de la Universidad Nacional de Colombia autorizaron de manera excepcional el trabajo no presencial y la virtualidad para este lunes 22 de junio en la Ciudad Universitaria, el edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres. Pese a la magnitud de los destrozos y la alteración de la rutina urbana, hacia la medianoche el alcalde Carlos Fernando Galán reportó un estado de relativa tranquilidad en los puntos críticos, mientras que el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, cerró la jornada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) con un balance que catalogó de satisfactorio gracias al despliegue institucional de los servidores públicos de las diferentes localidades.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.