Así como Claudia López reconoció la derrota de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales, Gustavo Petro sorprendió con un mensaje en el que apunta a un inesperado giro sobre la segunda vuelta.

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El mandatario planteó sobre la medianoche desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) las eventuales razones por las que cree que Abelardo de la Espriella se impuso en los comicios del domingo 21 de junio de 2026.

“Bogotanos y bogotanas, mucha tranquilidad de acuerdo a los datos quien da la presidencia a Abelardo no es Antioquia sino Bogotá, dónde una clase media beneficiaria de la reforma laboral de mi gobierno, decidió recortar la distancia que el progresismo tenía al votar con 300.000 votos más a Abelardo”, indicó.

Si bien la primera parte de ese mensaje no se convierte en un reconocimiento explícito de Petro al abogado como presidente electo, dejó en evidencia un panorama diferente al planteado durante las primeras horas después de que se conocieron los resultados.

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De la Espriella venció en el preconteo con un 49,66 % frente a un 48,7 % de Cepeda, en una de las contiendas más reñidas de las hechas en la historia de las votaciones presidenciales.

La primera reacción de Petro tras las elecciones fue apelar a los escrutinios para reconocer al aspirante de Firmes por la patria como ganador, pero ahora se mostró crítico frente a la eventual decisión de los bogotanos que habría marcado la diferencia.

“Beneficiaria de los gobiernos de izquierda que aumentaron la clase media bogotana, incluida mi alcaldía que sacó, como ahora, mucha gente de la pobreza en la ciudad y aumentó la clase media, esta ha adoptado una agenda que se ve más representada en Abelardo, como en Peñalosa que en progresismo que ha hecho crecer la clase media de la ciudad. Eso ya ha sido analizado y se llama tirar la escalera por donde se ascendió, para que no asciendan otros como sucede con los residentes ya establecidos en EEUU y los nuevos migrantes ilegales, una parte de la clase media quiere ser como Abelardo en vez de mirar como se le da la mano a la juventud bogotana a la que dieron la espalda llamándolos petroñeros”, afirmó.

En el mensaje, fue evidentemente crítico frente al análisis de la razón por la que tuvo el eventual golpe electoral en los sufragios presidenciales, a pesar de que no lo ha hecho oficial.

“La única manera de tener una economía sostenible en Bogotá es aumentando los ingresos salariales de todas las familias, abriendo más sedes de universidad pública para que más jóvenes estudien y ligando a Bogotá por tren con el mar y con Venezuela. Redujimos aún más la pobreza en Bogotá en mi gobierno pero, he ahí la paradoja, las personas que pasan a la clase media, [creen] que progresar es ser con Abelardo, que aumentar el salario de la gran poción de los asalariados en Bogotá. Parece que quisieran el suicidio económico de la ciudad con más buses y autos y menos arboles. Pero la gran aspiración es tener un auto así se quede horas en un trancón y entonces se solicita tumbar más casa y árboles para ampliar el concreto de las avenidas. El diálogo con la clase media bogotana y los sectores menos pudientes es fundamental”, cuestionó.

En esa misma línea, insistió en un mensaje que marca un cambio sobre el reconocimiento a los resultados presidenciales, todo por el cálculo político hecho alrededor de la capital colombiana.

“Los 300.000 votos que logró Abelardo de recorte a la gran distancia que le saqué a Hernández en Bogotá. Por ahora, le da la victoria en preconteo a Abelardo en toda Colombia. El progresismo debe construir un discurso para la clase media más seductor que mire a la realidad y no a ser económicamente como Abelardo, que estaba más o menos quebrado”, remarcó.

Eso le permitió rematar su mensaje, en el que todavía queda por confirmar si es una aceptación de la derrota de Cepeda y, de paso, un camino para empezar el empalme con el presidente electo.

“La agenda bogotana progresista debe conmover ala clase media y tiene que abordar más temas complejos como el saber, el arte, las nueva además de transporte sostenible, la fibra óptica, la capacidad de ser más rica la ciudad con más intensidad del conocimiento. Como aumentar la calidad de vida sin destruir a los de más abajo o a la juventud”, concluyó.

Esta fue la publicación

Bogotanos y bogotanas, mucha tranquilidad de acuerdo a los datos quien da la presidencia a Abelardo no es Antioquia sino Bogotá dónde una clase media beneficiaria de la reforma laboral de mi gobierno, decidió recortar la distancia que el progresismo tenía al votar con 300.000… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026

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