El debate ha cobrado fuerza por las reiteradas dudas que Gustavo Petro ha expresado sobre el proceso electoral y por las advertencias de algunos sectores sobre posibles tensiones sociales tras los comicios.

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Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, varios expertos coinciden en que la postura que asuma el jefe de Estado no tendría efectos sobre la validez de la elección. La Constitución colombiana no le otorga al presidente la facultad de reconocer o desconocer oficialmente los resultados electorales, ya que esa responsabilidad recae en las autoridades encargadas de organizar y certificar los comicios.

El analista político Gabriel Cifuentes señaló a CAMBIO que “jurídicamente hablando, no es el presidente quien tiene la función o la capacidad de reconocer o no los resultados de las elecciones; esa función constitucional la tienen las autoridades electorales, que son las que certifican el resultado de los comicios. Así que cualquier posición que adopte el presidente no tendrá ningún efecto jurídico”.

Qué dice la Constitución sobre el ganador de la segunda vuelta

La Constitución Política establece que el candidato que obtenga la mayoría de votos válidos en una segunda vuelta presidencial se convierte automáticamente en presidente electo. En ese sentido, la legitimidad del resultado no depende de un pronunciamiento del mandatario saliente, sino del cumplimiento de las normas electorales y de la certificación de los organismos competentes.

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El analista Pedro Viveros recordó al medio citado que el sistema electoral colombiano contempla mecanismos para tramitar inconformidades. Según explicó, cualquier candidato o sector político puede presentar reclamaciones, impugnaciones o acudir ante instancias judiciales como el Consejo de Estado si considera que existen irregularidades.

No obstante, algunos analistas advierten que el principal riesgo estaría en el plano político y social. Según CAMBIO, Gabriel Cifuentes considera que una eventual negativa a reconocer el resultado podría ser interpretada por sectores radicales como una invitación a desconocer las instituciones. “Lo más preocupante es que una ausencia de reconocer los resultados o incluso negarlos sea tomada literalmente por unas bases que lo entiendan como un llamado a la desobediencia civil”, afirmó.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: