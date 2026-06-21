Claudia López, bajo lupa del Consejo Nacional Electoral, reaccionó a los resultados del sufragio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

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La victoria de un 49,66 % ante un 48,71 % quedó en la mira de Gustavo Petro y del mencionado candidato del Pacto Histórico, por lo que la exalcaldesa de Bogotá lo elogió, al tiempo que reconoció el triunfo de su contrincante.

“Impecable discurso de Iván Cepeda, un liderazgo serio, constructivo y sereno. Abelardo de la Espriella ha ganado el preconteo por una diferencia de 0,95 %. El resultado oficial lo dará el escrutinio, que reconocemos desde ya, cualquiera sea”, indicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El escrutinio técnico representa el único proceso electoral oficial y legalmente vinculante mediante el cual las comisiones escrutadoras de Colombia examinan, unifican y aprueban la totalidad de las tarjetas depositadas en las urnas.

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De hecho, López aprovechó para poner sobre la mesa el que consideró como un aporte importante que, de manera indirecta, ofreció para los más de 12 millones de votos que obtuvo Cepeda.

“Los ciudadanos cumplimos con una histórica participación de 63,57 %.

Desde nuestro Movimiento Imparables nos sentimos orgullosos de estar siempre del lado de la gente y de nuestras causas, y de la histórica remontada de más de 3 millones de votos que logramos todos los que hemos luchado siempre por el cambio y la justicia social, trabajando juntos. Seguiremos haciendo un control cívico, riguroso y pacífico. Cuenten siempre con nosotros. Imparables por Colombia”, concluyó.

Los electores deben comprender que este recuento final ostenta la exclusividad de los efectos jurídicos válidos. Sin el cierre definitivo de esta auditoría, ningún candidato puede entablar demandas civiles o recibir su credencial oficial.

El despliegue logístico inicia puntualmente en las mesas de votación distribuidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los jurados designados totalizan los votos depositados y anotan los números en los formularios oficiales correspondientes.

¿Cuánto dura el escrutinio de elecciones presidenciales en Colombia?

El escrutinio de las elecciones presidenciales en Colombia arranca formalmente el mismo domingo de las votaciones a partir de las 16:00 horas. Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares reciben los pliegos electorales de los jurados y consolidan los primeros datos legales hasta las 24:00 horas.

Si los encargados no terminan de revisar los formularios físicos el domingo, la ley ordena reanudar la audiencia pública obligatoria al día siguiente. Los funcionarios laboran rigurosamente desde las 9:00 horas hasta las 21:00 horas en jornadas sucesivas diarias.

El proceso completo en los municipios y departamentos suele tomar entre dos días y una semana completa para su consolidación total. La velocidad del trámite depende directamente de la cantidad de reclamaciones jurídicas que interpongan los testigos de los partidos políticos.

Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral asume el escrutinio general a partir del martes siguiente a la votación a las 09:00 horas en la capital de la República. Esta alta autoridad resuelve las apelaciones definitivas para declarar oficialmente al presidente electo de la nación.

Por esta razón, la duración varía según la complejidad de los comicios y la diferencia de votos entre los candidatos en disputa. Una contienda muy reñida extiende los tiempos de verificación por la cantidad de actas objetadas en las mesas.

El sistema electoral colombiano garantiza que cada voto cuente con plenas garantías legales antes de emitir la credencial definitiva al nuevo mandatario. La ley prioriza la exactitud matemática sobre la rapidez del anuncio oficial para proteger la democracia del país.

La ciudadanía puede seguir la evolución de este procedimiento técnico mediante los canales institucionales de las autoridades correspondientes y las grandes plataformas informativas. Las actualizaciones diarias brindan total tranquilidad al país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.