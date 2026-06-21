Mientras que la celebración de los seguidores de Abelardo de la Espriella se vivió en Bogotá, otra de las capitales en Colombia estuvo marcada por momentos de tensión en medio de las reacciones de insatisfacción.

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Varios uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) controlan este domingo una alteración del orden público registrada en el sector de Puerto Rellena, ubicado en el oriente de Cali.

Diversas fuentes de la Policía Metropolitana de Cali confirmaron al diario El País que un grupo de personas vandalizó una cámara de fotodetección situada exactamente sobre la carrera 46 con calle 38A.

Asimismo, varios individuos intentaron derribar de forma violenta otro dispositivo tecnológico instalado en la carrera 42B con calle 36. Sin embargo, los atacantes fallaron en su propósito y no lograron causar la caída de la estructura.

El cuerpo de seguridad desplegó de inmediato a los agentes de la UNDMO en el vecindario afectado para contener los desmanes callejeros y restablecer plenamente las garantías de seguridad ciudadana.

Ante los hechos, el alcalde Alejandro Eder hizo un llamado a la calma a toda la comunidad afectada y recordó que en su gran mayoría la ciudad está tranquila durante la jornada.

Las agencias competentes de la administración municipal mantienen vigilada la zona afectada para evitar nuevos brotes de violencia en la capital del Valle del Cauca.

Cabe remarcar que esa ciudad es una de las que registró mayor apoyo a Iván Cepeda en las actuales elecciones presidenciales, que han estado marcadas por la polarización a nivel nacional entre ambas partes.

A pesar de que el preconteo dejó como ganador a De la Espriella, ni el candidato del Pacto Histórico ni el presidente Gustavo Petro lo reconocieron como el vencedor de la contienda todavía.

Ambos afirmaron que van a esperar los resultados de los escrutinios como mecanismo legal único para la confirmación como presidente electo del mencionado representante de Firmes por la patria.

¿Qué es el escrutinio para elecciones en Colombia?

El escrutinio técnico en Colombia representa el único proceso electoral oficial y legalmente vinculante mediante el cual las comisiones escrutadoras examinan, unifican y aprueban la totalidad de las tarjetas depositadas en las urnas.

Distintos jueces de la República comandan directamente esta trascendental etapa de la democracia colombiana. Los togados analizan detalladamente los documentos físicos recolectados con el fin de detectar enmiendas, reclamaciones o errores de digitación.

Los electores deben comprender que este recuento final ostenta la exclusividad de los efectos jurídicos válidos. Sin el cierre definitivo de esta auditoría, ningún candidato puede entablar demandas civiles o recibir su credencial oficial.

El despliegue logístico inicia puntualmente en las mesas de votación distribuidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los jurados designados totalizan los votos depositados y anotan los números en los formularios oficiales correspondientes.

Las planillas físicas se convierten enseguida en la materia prima indispensable de las comisiones judiciales. Los funcionarios contrastan los folios buscando alteraciones numéricas o tachaduras sospechosas antes de proceder a la suma colectiva.

Este proceso despliega paralelamente una función protectora de control constitucional. El método asegura que los consolidados reflejen con exactitud la voluntad popular expresada por los sufragantes en las urnas del territorio nacional.

Las autoridades electorales proyectan emitir la declaración oficial del nuevo gobernante pocas horas después de finalizar la jornada. Los tarjetones del exterior, provenientes de los consulados de Miami, Houston, Nueva York y Washington, completarán el cómputo.

La validación integral de la votación requiere generalmente entre pocas horas y dos jornadas continuas de labor. La velocidad del proceso obedece al total de tachaduras advertidas y a los recursos interpuestos legalmente.

La elección presidencial en su segunda vuelta decide el ganador mediante mayoría simple, bajo el amparo del artículo 190 de la Constitución Política de Colombia. El aspirante que sume un solo sufragio extra triunfará.

El preconteo constituye únicamente una herramienta de divulgación informativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El reporte preliminar alimenta las pantallas con rapidez para brindar tranquilidad y disminuir la incertidumbre ciudadana.

La Misión de Observación Electoral detectó una variación de apenas 0,28 % entre preconteo y escrutinio en los comicios del Congreso. La Registraduría reportó un acierto del 99,94 % durante la primera vuelta presidencial colombiana.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.