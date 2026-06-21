La posibilidad de que el gobierno de Abelardo de la Espriella no haga un empalme formal con la administración de Gustavo Petro encendió las alarmas entre los analistas de Noticias Caracol, quienes advirtieron sobre las consecuencias que podría traer una transición sin entrega ordenada de la información del Estado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: el país eligió un cambio de rumbo)

La discusión se abrió durante un análisis abierto por el directos Juan Roberto Vargas, quien recordó que el mandatario electo ha reiterado en varias ocasiones que no está interesado en adelantar un empalme con el Gobierno saliente.

“El empalme es doblemente necesario”, dice la ‘Paca’ Zuleta

La exviceministra de Justicia, María Margarita Zuleta, sostuvo que una transición de este tipo resulta indispensable y más aún en un Gobierno que, a su juicio, ha sido cuestionado por problemas de gestión.

Lee También

“El empalme es doblemente necesario”, afirmó.

La experta señaló que evitar este proceso también podría convertirse en un escenario complejo para la nueva administración.

“Porque cuando uno no sabe lo que recibe llega a un sitio con una lógica forense, de investigación”, explicó.

Sus declaraciones se producen porque De la Espriella ha dicho que al llegar a la Casa de Nariño contrataría una auditoría para determinar el estado en que recibe el país.

Advierten problemas en la gestión del nuevo Gobierno

Zuleta agregó que, aunque una auditoría es una posibilidad legítima, la ausencia de un empalme dificultaría aún más el inicio de la nueva administración.

“Si no hay un empalme, el tema es mucho más grave. Es grave para la gestión pública en general, porque no sabemos qué pasa, dónde están los estados financieros”, manifestó.

La analista recordó que varios reportes financieros del Estado solo se consolidan al cierre del año, por lo que la falta de una transición ordenada podría dar obstáculos adicionales para el nuevo Gobierno.

Por su parte, Gabriel Cifuentes, también analista de Noticias Caracol defendió la importancia de los empalmes y recordó que la administración pública trasciende las diferencias políticas.

“La administración pública no está para servir a un Gobierno, sino para el servicio constitucional”, afirmó.

Además, advirtió que una transición sin empalme sería un hecho inédito y podría derivar en un proceso centrado en buscar responsables y vacíos administrativos.

En medio de la discusión, Zuleta mencionó que el ministro Armando Benedetti ha manifestado su disposición para liderar el proceso de entrega del Gobierno, si finalmente el presidente electo decide abrir la puerta a un empalme con la administración saliente.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.