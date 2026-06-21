Abelardo de la Espriella se refirió a quienes no votaron por él y que no comparten sus pensamientos y las propuestas que hizo en campaña. Enfatizó en que los respetará y escuchará porque su objetivo es gobernar para todos los colombianos.

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“Voy a respetar sus libertades, voy a gobernar para todos los colombianos para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato, no habrá vencedores ni vencidos”, afirmó el presidente electo.

Además, se comprometió a que, para quienes no votaron por él, no habrá persecuciones porque en democracia “no existen enemigos y reconciliamientos, existen compatriotas que piensan diferentes que piensan diferentes, pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros”.

Así mismo, citó el Artículo 188 de la Constitución, que establece que el presidente simboliza la unidad nacional y, por eso, será el presidente de todos los colombianos.

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Discurso de Abelardo de la Espriella para quienes no votaron por él

“Quiero, especialmente, dirigirme a aquellos que no votaron por José Manuel y por mí, quiero decirles algo desde lo más profundo de mi alma: esta también es una victoria porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas”, dijo De la Espriella en su primer discurso como mandatario electo.

Insistió, además, en que estas personas que no lo apoyaron serán respetadas y no tienen que temer por pensar diferente.

“Mi propósito será ganarme su confianza con resultados no con discursos, con hechos y obras; no con promesas, con coherencia”, sentenció.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.