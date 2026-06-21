El preconteo final de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio desató las primeras eufóricas reacciones en los sectores de la oposición. Tras consolidarse la ventaja matemática que perfila a Abelardo De La Espriella como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, rompió el silencio con un contundente mensaje de victoria que decreta el fin de la era del Pacto Histórico en el poder.

Sigue a PULZO en Discover

A través de sus canales oficiales, el exministro y colíder de la campaña ganadora no ocultó su entusiasmo por el resultado de los escrutinios preliminares. “¡Lo lograste, Tigre. Abelardo de la Espriella. Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro. El país eligió el camino de la esperanza”, manifestó Restrepo. Con esta declaración, el líder político dio por cerrada la contienda y bautizó el próximo cuatrienio bajo una narrativa de reconstrucción económica e institucional.

No obstante, este festejo anticipado choca de frente con la postura de la Casa de Nariño y del oficialismo, que se han plantado en la raya frente al boletín oficial de la Registraduría. El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato alterando las cifras del preconteo informativo para justificar una revisión total. El mandatario aseguró en sus redes sociales que, midiendo los datos de forma errática desde una perspectiva poblacional, De La Espriella obtuvo 49,3 % frente a un 49 % de Iván Cepeda, concluyendo de forma desafiante: “Vamos a escrutinios”, una movida política que frena el reconocimiento inmediato del nuevo gobierno electo.

en esa misma línea de rechazo, el comando de campaña del candidato izquierdista Iván Cepeda advirtió que no cederá un solo espacio y trasladará la elección a los despachos de los escrutadores a partir de este lunes. Sus portavoces agradecieron el trabajo de sus testigos y anunciaron impugnaciones mesa a mesa, complementadas con una dura denuncia pública: “Exigiremos que averigüen quiénes compraron votos en la Costa”. Esta resistencia revive la estrategia de la primera vuelta del 31 de mayo, donde Cepeda solo admitió los resultados tras verificar cada formulario. Así, mientras la campaña ganadora celebra la llegada de su proyecto, el oficialismo se atrinchera en los mecanismos legales, dejando la definición presidencial en un tenso limbo jurídico.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: