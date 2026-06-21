Por: VALORA ANALITIK

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Luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer que habló con el presidente Donald Trump.

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Según De la Espriella, el mandatario de Estados Unidos reconoció su victoria y lo llamó a trabajar de manera mancomunada para liderar una lucha contundente contra el narcotráfico.

En el marco de la campaña, Trump había manifestado su apoyo a Abelardo de la Espriella, clave para “fortalecer las relaciones comerciales”.

Hace unos instantes, el secretario de Estado del gobierno Trump, Marco Rubio, mostró su satisfacción por los resultados del preconteo que informó la Registraduría.

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Más apoyos de Estados Unidos a Abelardo de la Espriella

“La Administración Trump espera con interés trabajar en estrecha colaboración con la administración entrante para avanzar en la cooperación en seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos bilaterales”, dijo Rubio.

A su turno, el senador Bernie Moreno, muy cercano al gobierno Trump, felicitó a Abelardo de la Espriella y lo identificó como un líder fuerte, un “luchador” y alguien que ama a su país.

Respaldo a Abelardo de la Espriella

Agregó que se tiene la certeza “de que trabajará incansablemente para hacer que Colombia sea segura, fuerte y exitosa nuevamente. Él será el presidente de todos los colombianos”.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.