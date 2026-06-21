Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta presidencial, un resultado que marca un giro político en el país y pone fin al gobierno de Gustavo Petro. Con una amplia votación en las urnas, el abogado y líder político logró superar a su rival del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y aseguró su llegada a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.

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La victoria de De la Espriella fue celebrada por sus seguidores en distintas regiones del país, mientras que dirigentes de su campaña destacaron el respaldo ciudadano a sus propuestas en materia de seguridad, economía y lucha contra la corrupción. El ahora presidente electo asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, cuando reciba oficialmente el mando de la Nación.

Con este resultado, varios políticos que representan a la izquierda del país se quedaron sin trabajo. Ricardo Roa es uno de ellos. Fue gerente de campaña de Gustavo Petro en 2022 y luego fue nombrado como presidente de Ecopetrol. A su vez, enfrenta dos procesos judiciales, uno por tráfico de influencias, en el que lo señalan de usar su puesto para favorecer a Juan Guillermo Mancera y habría recibido un apartamento en el norte de Bogotá.

Por otra parte, fue imputado por la Fiscalía por superar los topes de campaña para las elecciones de 2022. Roa no aceptó cargos y el proceso avanza.

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María José Pizarro es otra de las grandes afectadas con el ascenso de De la Espriella al poder. La hija de Carlos Pizarro se desempeñó durante 8 años consecutivos como senadora del Pacto Histórico. Posteriormente, se convirtió en la mano derecha de Iván Cepeda siendo la jefa de campaña de cara a estas elecciones.

Si bien toda su vida la dedicó al activismo político, Pizarro estudió Joyería Artística en Barcelona. Hasta el momento, no ha anunciado qué hará durante los próximos cuatro años.

Terminando este listado está Clara López, quien ha figurado en la izquierda durante varias décadas. Igual que Pizarro, López terminó su periodo legislativo y también estuvo muy ligada a la campaña de Iván Cepeda como su líder económico. La exalcaldesa encargada de Bogotá es economista y abogada, por lo que se espera que se vaya por alguno de estos rubros en caso de continuar en política.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: