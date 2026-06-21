En medio de la reacción de Gustavo Petro por los resultados de las elecciones presidenciales en la segunda vuelta de Colombia, la polémica quedó sobre la mesa y las respuestas así lo reflejaron.

Sigue a PULZO en Discover

“Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 % por Abelardo y 49 % por Cepeda. No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir”, afirmó el mandatario.

Lo cierto es que la publicación del presidente de Colombia desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) desembocó en una contundente respuesta por parte de María Fernanda Cabal.

Es importante remarcar las diferencias que existen desde hace varios años entre la congresista y Petro, aunque solo hasta ahora tuvo un tono de este tipo luego de la victoria electoral.

Cabe recordar que Vicky Dávila también se le plantó al presidente de Colombia luego de este pronunciamiento sobre las elecciones presidenciales en su segunda vuelta.

En la misma línea, Cabal aprovechó sus redes sociales para enviarle un mensaje al ganador en los sufragios por la presidencia de Colombia, al tiempo que le tiró pullas a las figuras del Pacto Histórico.

“Felicitaciones ‘Tigre’, Abelardo de la Espriella. Colombia los ha elegido para hacer posible la patria milagro. Cepeda, Petro y las guerrillas solo serán un amargo recuerdo para la democracia.

¿Qué es el escrutinio en Colombia?

El escrutinio técnico en Colombia representa el único mecanismo legal y vinculante para consolidar los resultados de las urnas. Las autoridades electorales validan de forma oficial los sufragios de los ciudadanos colombianos mediante este proceso.

Varios jueces de la República asumen directamente la dirección de esta fase del calendario institucional. Los juristas inspeccionan con rigurosidad las actas físicas para detectar posibles alteraciones, inconsistencias o reclamaciones de los partidos políticos.

Esta verificación definitiva concentra de manera exclusiva la validez jurídica de la jornada. Sin la culminación de este análisis, ningún movimiento político puede interponer demandas legales o proclamar ganadores de forma oficial.

La labor operativa comienza exactamente en las mesas de votación dispuestas en todo el país. Los jurados asignados computan manualmente las tarjetas electorales depositadas y anotan los totales correspondientes.

Estos documentos impresos sirven como el insumo primordial para el desarrollo del conteo. Los delegados revisan minuciosamente cada formulario buscando fallas matemáticas o tachaduras evidentes antes de unificar definitivamente las cifras.

El escrutinio funciona asimismo como una herramienta indispensable de control y transparencia administrativa. El sistema garantiza que los datos finales reflejen fielmente la intención del electorado y procesa las quejas.

La organización proyecta la declaración oficial del nuevo mandatario pocas horas después de cerrar las urnas. Los reportes provenientes de los consulados de Miami, Houston, Nueva York y Washington se sumarán al cómputo nacional.

La finalización total de esta consolidación puede demorar desde unas pocas horas hasta dos jornadas completas. El tiempo estimado dependerá directamente del volumen de objeciones presentadas y pliegos con enmendaduras.

La segunda vuelta presidencial se rige bajo la norma de la mayoría simple, según dictamina el artículo 190 de la Constitución Política de Colombia. El aspirante con un voto extra ganará.

En tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil gestiona el preconteo con fines informativos. Esta recolección rápida de datos preliminares alimenta los boletines para aliviar de inmediato la expectativa general.

La Misión de Observación Electoral reportó una variación de apenas 0,28 % entre ambos conteos legislativos. La Registraduría confirmó una coincidencia del 99,94 % durante la pasada primera vuelta presidencial.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.