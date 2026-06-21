La primera reacción pública de Abelardo de la Espriella luego imponerse en las elecciones presidenciales estuvo marcada por un mensaje sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos.

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Desde su sede de campaña y acompañado por la congresista estadounidense María Elvira Salazar, el mandatario electo afirmó que una de las prioridades de su Gobierno será fortalecer los lazos con Washington.

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“Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos, que no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado”, manifestó.

Las declaraciones de De la Espriella se produjeron pocos minutos después de confirmarse su victoria en las urnas y constituyen una de las primeras pistas sobre el rumbo que tomará su política internacional.

María Elvira Salazar celebró la victoria

La congresista republicana también envió un mensaje de felicitación al presidente electo y aseguró que el país inicia una nueva etapa.

“Hoy Colombia ganó su partido más importante. Felicidades al presidente electo, Abelardo de la Espriella”, escribió.

Además, afirmó que ve “un país fuerte, libre y lleno de oportunidades, listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental”.

El mensaje de ambos dirigentes deja entrever que la relación con Estados Unidos será uno de los ejes de la administración que comenzará el próximo 7 de agosto y que el nuevo mandatario buscará un acercamiento temprano con la Casa Blanca y con sectores políticos de Washington.

Este es el video:

Hoy Colombia ganó su partido más importante. Felicidades al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Veo un país fuerte, libre y lleno de oportunidades, listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental. Ahora llegó la hora de… pic.twitter.com/erOWqdm4vE — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) June 21, 2026

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: