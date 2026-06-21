Las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia dejan a un nuevo mandatario para el periodo entre 2026 y 2030. Por eso, una vez conocido al ganador, el reloj del empalme presidencial empieza a correr de inmediato. La posesión es el 7 de agosto de 2026.

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Eso significa que el presidente electo y Gustavo Petro tendrán exactamente 47 días (45 días, luego del escrutinio) para completar la transición del poder, después de una disputa electoral entre De la Espriella y Cepeda que estuvo marcada por la polarización durante varios meses.

En Colombia no existe una ley que fije una fecha exacta para el primer encuentro entre el presidente saliente y el electo. La regulación vigente es la Directriz Presidencial 06, que establece los lineamientos del proceso pero sin imponer un plazo rígido para el primer contacto personal entre los mandatarios.

La costumbre institucional, sin embargo, es clara. En el empalme más reciente, el del 2022, Iván Duque acordó el mismo domingo 19 de junio una primera reunión con el presidente electo Gustavo Petro, que se realizó el jueves 23 de junio en la Casa de Nariño, es decir, cuatro días después de conocerse el resultado.

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Al día siguiente, el viernes 24 de junio, se llevó a cabo la primera reunión formal de los equipos de empalme, donde se acordó un cronograma semanal de trabajo entre los comités de ambos gobiernos.

Ese es el patrón esperado para 2026: una reunión bilateral entre los presidentes durante la primera semana posterior al 21 de junio, seguida de la instalación formal de las mesas sectoriales.

¿Qué temas se tratan en el empalme presidencial en Colombia?

El empalme no es una sola reunión sino un proceso que dura varias semanas y cubre el estado de toda la administración.

En el empalme Duque–Petro de 2022 se organizaron 23 equipos sectoriales. Los primeros temas en abordarse fueron transporte, comercio exterior y función pública. Luego se avanzó con relaciones exteriores, deporte, vivienda, cultura, minas y energía, agricultura y ambiente.

Los temas prioritarios para el gobierno entrante incluyeron Inclusión Social y Reconciliación, Hidroituango, Metro de Bogotá, crisis de hambre, Monómeros y Ferticol, banca pública, juventud, anticorrupción y narcotráfico.

El primer día del empalme formal con el equipo económico incluyó la entrega del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el documento que resume el estado financiero del país, las proyecciones de crecimiento y la realidad macroeconómica.

Además de las cifras fiscales, el gobierno entrante recibe un panorama detallado de seguridad nacional, que tiene carácter reservado y se entrega al futuro ministro de Defensa.

El proceso de empalme está regulado por la Directriz Presidencial 06, que establece el deber de garantizar una transición eficaz, armónica y continua de los servicios del Estado, incluyendo la obligación de levantar actas firmadas por los participantes en cada reunión y subcomité.

En 2022 se tramitó en el Congreso un proyecto de ley para reglamentar formalmente el empalme. Sin embargo, causó polémica al incluir artículos que permitían al gobierno saliente reservar información sensible, por lo que sectores políticos lo calificaron de inconstitucional y el texto no fue aprobado.

A la fecha, no existe una ley que fije un número de días concreto para la primera reunión bilateral ni para el inicio formal del proceso. Todo sigue rigiéndose por la directriz presidencial y la voluntad política de ambas partes.

El periodo presidencial de Gustavo Petro finaliza el 7 de agosto de 2026, fecha en que el nuevo mandatario tomará posesión ante el Congreso de la República y ejercerá el cargo hasta el 7 de agosto de 2030.

Este proceso de empalme resulta determinante para ajustar las necesidades correspondientes no solamente del gobierno como tal sino en beneficio de Colombia: de ahí la importancia por la que el reloj empieza a correr.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.