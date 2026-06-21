Colombia vivió este domingo una de las jornadas democráticas más importantes de los últimos años. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, quien tendrá la responsabilidad de dirigir el país durante los próximos cuatro años desde la Casa de Nariño.

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Más allá de los retos políticos, económicos y sociales que asumirá el mandatario electo, una de las preguntas que suele surgir después de las elecciones tiene que ver con el salario que recibirá quien llegue al cargo más importante del país.

Precisamente, el Gobierno Nacional reveló recientemente el incremento salarial para los empleados públicos, entre ellos el presidente y el vicepresidente que asumirán sus funciones en el segundo semestre de 2026.

Según los decretos expedidos por el Ejecutivo, el aumento aprobado para este año fue del 7 %. Sin embargo, expertos han aclarado que dicho ajuste aplica únicamente sobre la asignación básica mensual y no sobre todos los componentes que integran la remuneración total de los altos funcionarios.

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Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó en diálogo con La FM que el salario presidencial está compuesto por varios conceptos adicionales que elevan considerablemente la cifra final que recibe cada mes el jefe de Estado.

De acuerdo con las disposiciones oficiales, el nuevo presidente de Colombia tendrá una remuneración cercana a los 52 millones de pesos mensuales. Este monto incluye la asignación básica, los gastos de representación y una prima especial de servicios establecida para el cargo.

La cifra convierte al mandatario en uno de los funcionarios mejor remunerados del Estado colombiano, teniendo en cuenta la responsabilidad que implica liderar las decisiones del Gobierno nacional y representar al país tanto dentro como fuera del territorio.

Pero el presidente no será el único beneficiado por el ajuste salarial. El vicepresidente de la República también recibirá un importante ingreso mensual una vez inicie el nuevo periodo de gobierno.

Según la presidencia, la remuneración del vicepresidente será de $41.335.491 mensuales. En este caso, el pago incluye asignación básica, gastos de representación y una prima de dirección.

Con el resultado ya definido en las urnas y a pocas semanas de la posesión presidencial, tanto el nuevo mandatario como su fórmula vicepresidencial se preparan para asumir el poder con salarios actualizados y el desafío de responder a las expectativas de millones de colombianos.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: