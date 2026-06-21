Iván Cepeda y Aida Quilcué perdieron en las elecciones de este 21 de junio y ahora se enfrentan a una decisión drástica: tomar la curul que les corresponde en el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Por qué se da esto?

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En Colombia, el candidato que termina en segundo lugar en la elección presidencial no queda por fuera de la vida política. Gracias al llamado Estatuto de la Oposición, incorporado mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, quien ocupe el segundo lugar en los comicios tiene derecho a una curul en el Senado de la República durante el periodo constitucional correspondiente, mientras que su fórmula vicepresidencial obtiene un escaño en la Cámara de Representantes.

Estas curules son automáticas, no dependen de los resultados de las elecciones legislativas y buscan garantizar que la principal fuerza de oposición tenga representación institucional para ejercer control político sobre el Gobierno y participar en los debates del Congreso.

Sin embargo es potestad del candidato quedarse o no con esta curul.

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¿Iván Cepeda seguirá siendo senador?

El ya excandidato presidencial está en el Senado desde el 2010 y, por ser candidato del Pacto Histórico a la Casa de Nariño, no optó por un quinto cuatrienio. Sin embargo, tiene la posibilidad de continuar en el recinto de la democracia y hacerle oposición a Abelardo de la Espriella, con quien durante toda la campaña señaló tener muchísimos desacuerdos.

Aunque él aún no ha dicho sí lo hará o tomará la decisión de alejarse de esa representación política, la idea de sumarse a la bancada del Pacto Histórico es fuerte, pues sumaría un nombre más en el que ya es el grupo político más grande del Congreso.

Sin embargo, existe la opción de que la rechace y continúe por otro camino, que seguramente también estará vinculado a la política. Esta es la primera vez que Iván Cepeda se lanza como candidato a la presidencia y ya hay registros de candidatos que decidieron no tomar la curul. Uno de los casos más recientes fue el de Rodolfo Hernández, en 2022, que, aunque aceptó la curul y tomó posesión el 20 de julio, decidió renunciar a ella en septiembre de ese mismo año.

¿Qué pasará con Aida Quilcué?

En el caso de la ahora excandidata a la vicepresidencia, ya tiene asegurado su lugar en la Cámara de Representantes. En el último cuatrienio estuvo en el Senado y ahora, si así lo quiere, podrá estar con la Cámara de Representantes.

Ese quizás, es un escenario en el que ella se puede sentir más cómoda. Allí, además de legislar, suelen enfocarse en defender los intereses y necesidades de las regiones y esa ha sido la bandera más fuerte de Quilcué en sus años de activismo social y, más recientemente, político.

De igual manera, estando en la Cámara de Representantes participará de la aprobación de las leyes y hasta tendrá la oportunidad de hacerle un control político más cercano al ahora presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.