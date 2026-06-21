Durante la tarde y noche de este domingo 21 de junio, varios colombianos salieron por las calles a celebrar la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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Una de las caravanas que le dio vueltas a Bogotá jugó con fuego.

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En el Royal Center, en la localidad de Chapinero, estuvieron reunidas cerca de 2.000 personas que escucharon el discurso de Iván Cepeda, quien aseguró que participarán de un riguroso escrutinio de votos durante la siguiente semana.

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Sin embargo, al finalizar este evento y cuando ya estaban saliendo las últimas personas del Royal Center, una caravana de cerca de 10 vehículos pasó por esta zona con pancartas, pitos y otras muestras de victoria. Afortunadamente, no hubo reacciones violentas.

Así fue el tenso momento que se vivió en este punto de Bogotá

Seguidores de Abelardo la Espriella celebraron resultados de las elecciones frente a la sede de campaña de Iván Cepeda 👀 pic.twitter.com/8Csa99tvwu — Pulzo (@pulzo) June 22, 2026

La celebración de los seguidores de Abelardo de la Espriella se vivió por diferentes puntos del país. De hecho, en Barranquilla, la celebración fue masiva, pues miles de personas llegaron hasta la ventana del mundo, cerca del Malecón, para celebrar con el electo presidente.

De hecho, la celebración también fue en las viviendas. Muchas personas no salieron de sus casas o apartamentos, pero sí salieron por las ventanas y balcones para celebrar esta victoria electoral.

Así fue como se vivió:

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.