A la espera de que Gustavo Petro e Iván Cepeda reconozcan los resultados electorales, Abelardo de la Espriella fue contundente en su primer discurso para defender su triunfo en el preconteo antes del escrutinio correspondiente.

Sigue a PULZO en Discover

“Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Respeten el veredicto popular. La democracia. Aquí no vamos a tercera vuelta en las calles”, afirmó el presidente electo.

El abogado se impuso en las urnas este domingo 21 de junio de 2026 en una votación reñida, con poco más de 200.000 votos de diferencia y con más de 25 millones personas que acudieron a los sufragios.

Lee También

Así, en un aparición pública ante miles de asistentes, el ganador se presentó en Barranquilla para remarcar su victoria en el preconteo, a pesar de que todavía se mantenga la duda por parte de los contendores.

Apodado ‘el Tigre’ durante su campaña, De la Espriella insistió a sus contradictores políticos en que acaten los resultados e insistió en que no se promuevan desordenes entre los seguidores.

“No sé equivoque, doctor Cepeda, usted ya sabe lo duro que muerde el tigre. Y le digo algo, el tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido hoy en las urnas”, sentenció en su mensaje.

El amenazante mensaje dirigido hacia el senador del Pacto Histórico, electo ahora luego de quedar en el segundo lugar de las elecciones presidenciales, no indicó la manera en la que pretende responder ante una eventual reacción.

Parece importante recordar que este tipo de tono por parte de De la Espriella fue parte de la estrategia que le permitió convertirse en uno de los preferidos entre los electores, incluso por delante de la candidata del uribismo, Paloma Valencia.

Como detalle que no es menor en esta contienda electoral, los dos aspirantes que llegaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no coincidieron en ningún debate.

Lo cierto es que el único punto final para cualquier clase de reparo por parte de la oposición está en los datos que entregue el escrutinio, el cual se convierte en la confirmación legal del vencedor a la presidencia de Colombia.

Esa verificación bajo la lupa de los jueces de la República no tiene ninguna clase de vuelta atrás, por lo que el llamado de De la Espriella en este caso se convierte en un punto clave en medio de este tema.

¿Cómo fueron las votaciones entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia coordinó las reñidas votaciones presidenciales en su segunda vuelta entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. El organismo electoral procesó con rapidez las actas de más de 25.000.000 de ciudadanos que acudieron masivamente a las urnas en todo el territorio nacional.

Los datos del preconteo oficial otorgaron la victoria inicial al abogado Abelardo de la Espriella con el 49,65 % de la votación total. El aspirante de izquierda Iván Cepeda obtuvo el 48,7 % de los sufragios válidos durante la jornada dominical.

La diferencia matemática entre ambos contendores se situó exactamente en 247.616 votos. Este estrecho margen generó una alta tensión política y obligó al despliegue de medidas especiales de seguridad por parte de las fuerzas de control estatal.

El proceso registró además una cifra superior a los 400.000 votos en blanco depositados por los electores. Los analistas políticos consideran que este grupo de ciudadanos indecisos marcó un punto de giro definitivo para la victoria del candidato ganador.

El presidente electo Abelardo de la Espriella celebró los resultados preliminares ante miles de simpatizantes en la ciudad de Barranquilla. El líder político exigió respeto absoluto al veredicto popular y pidió evitar brotes de violencia en las principales capitales del país.

Por su parte, el senador Iván Cepeda y el mandatario saliente Gustavo Petro anunciaron que esperarán el dictamen del escrutinio final. Los dirigentes de izquierda recordaron que solo los jueces de la República oficializan legalmente los resultados de las votaciones generales.

Los ciudadanos siguen el minuto a minuto de los escrutinios a través de los portales de los grandes medios de comunicación del país. La ciudadanía exige total transparencia a las autoridades correspondientes para garantizar la estabilidad de la democracia colombiana.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.