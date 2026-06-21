El triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales en Colombia desembocó en la sorpresa por parte de los seguidores de Iván Cepeda en esta contienda del domingo 21 de junio de 2026.

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Una de esas personas es la actriz Diana Ángel, que incluso apareció en videos de la campaña del candidato del Pacto Histórico en las semanas previas a la segunda vuelta a nivel nacional.

Precisamente, la bogotana remarcó la cantidad de 25 millones de votos que se presentaron durante la jornada, en la que el aspirante que ocupó el segundo lugar alcanzó un 48,7 %, superado por 0,95 %.

“Nunca en Colombia habíamos tenido una votación tan alta y tan reñida. Somos la mitad”, aseguró en la primera parte de la reacción que tuvo desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

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En ese sentido, Ángel fue sincera acerca de lo que se viene para el futuro después del preconteo que ni el mandatario Gustavo Petro ni Cepeda reconocieron como suficiente para aceptar a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.

“Hay que esperar el escrutinio, que es la etapa legal y oficial. Pase lo que pase, debemos demostrar que votamos por la paz y por la vida”, sentenció la artista que participó en la primera temporada de ‘La casa de los famosos’.

El escrutinio de las elecciones presidenciales en Colombia arrancó formalmente el mismo domingo de las votaciones a partir de las 16:00 horas. Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares reciben los pliegos electorales de los jurados y consolidan los primeros datos legales hasta las 24:00 horas.

El mencionado proceso representa el único proceso electoral oficial y legalmente vinculante mediante el cual las comisiones escrutadoras de Colombia examinan, unifican y aprueban la totalidad de las tarjetas depositadas en las urnas.

Distintos jueces de la República comandan directamente esta trascendental etapa de la democracia colombiana. Los togados analizan detalladamente los documentos físicos recolectados con el fin de detectar enmiendas, reclamaciones o errores de digitación.

Los electores deben comprender que este recuento final ostenta la exclusividad de los efectos jurídicos válidos. Sin el cierre definitivo de esta auditoría, ningún candidato puede entablar demandas civiles o recibir su credencial oficial.

¿Qué pasa con Diana Ángel en Colombia?

Cabe recordar que Diana Ángel aseguró que está vetada en la televisión colombiana, situación que atribuyó a su activismo dentro del sector de los artistas a nivel nacional.

La actriz, que va a cumplir 51 años el próximo 31 de julio, se ha convertido en una de las figuras referentes como seguidora del Pacto Histórico en el ámbito de la farándula nacional junto a otras celebridades como Margarita Rosa de Francisco, entre otras.

Uno de los puntos que parece pertinente aclarar es que Diana Ángel desmintió que se va de Colombia si ganaba Abelardo de la Espriella, especulación que surgió con fuerza desde las redes sociales.

En la actualidad, la bogotana ha sido parte de producciones emitidas por Netflix y por Prime, con lo que se ha mantenido activa dentro del escenario de la actuación a pesar de su distancia de los canales tradicionales.

De hecho, su última aparición como parte de uno de estos medios fue como participante en la primera temporada de ‘La casa de los famosos’, donde estuvo en el ojo del huracán.

En ese formato, tuvo una relación sentimental con el comediante conocido como ‘Culotauro’, que también es un confeso seguidor de Iván Cepeda, al que entrevistó en su formato de YouTube ‘Por la ventana’ a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Por su parte, Ángel espera lo que viene después de las elecciones en las que el candidato del Pacto Histórico quedó abajo en el preconteo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.