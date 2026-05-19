Diana Ángel habló abiertamente sobre las dificultades laborales que, según ella, ha enfrentado en la televisión nacional durante más de una década. Según contó a El Espectador, la actriz bogotana cree que existe un supuesto veto en su contra por cuenta de su activismo dentro de la Asociación Colombiana de Actores (ACA).

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Ángel habló del tema en el programa ‘Claro Oscuro’, donde explicó que dejó de aparecer en producciones de los grandes canales privados justo después de participar en acuerdos gremiales relacionados con los derechos laborales de los actores. La actriz, reconocida por papeles en producciones como ‘Francisco, el matemático’ y ‘La hija del mariachi’, aseguró que desde entonces su relación con esas cadenas cambió por completo.

“Significa que definitivamente yo no volví a trabajar con los canales, con los grandes canales colombianos, que fue con los que yo firmé acuerdos. No volví a trabajar hace 11 años y yo llevaba 20 años trabajando con ellos”, afirmó la artista.

Por qué Diana Ángel dice que fue vetada de la televisión colombiana

Según explicó, todavía aparece en entrevistas y espacios de opinión dentro de esos mismos medios, pero sostiene que la exclusión estaría enfocada únicamente en los proyectos de actuación.

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Pese a esa situación, la actriz aseguró que no se ha apartado de su carrera artística. Durante estos años ha trabajado en teatro, producciones regionales y plataformas internacionales como Netflix y Amazon Prime. Sin embargo, reconoció que desaparecer de la televisión abierta sí afecta la visibilidad frente al público colombiano.

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Como presidenta de la Asociación Colombiana de Actores, Diana Ángel relacionó directamente su situación con las luchas laborales del gremio. La actriz aseguró que los acuerdos impulsados por la organización permitieron avances importantes como jornadas laborales de 12 horas, pagos de dominicales y descansos en fechas especiales para los intérpretes.

En la misma conversación, la actriz desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre una posible salida del país si Abelardo de la Espriella llegara a la presidencia. La actriz calificó esa información como falsa y aseguró que nunca ha condicionado su permanencia en Colombia a escenarios políticos.

Además, recordó que incluso permaneció en el país en momentos en los que denunció seguimientos y amenazas contra ella y su familia. La actriz insistió en que sus posturas ideológicas y sindicales no deberían convertirse en motivo de exclusión dentro de la industria audiovisual colombiana.

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