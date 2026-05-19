El padre del Minuto de Dios cumplió 94 años de edad y demostró que mantiene su vitalidad, en medio de un festejo este 19 de mayo de 2026 marcado por la proximidad al Mundial 2026.

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Diego Jaramillo Cuartas nació el día 19 de mayo de 1932 en el municipio de Yarumal, ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia. Es una de las figuras religiosas más queridas del país.

Este reconocido sacerdote de la Congregación de Jesús y de María, conocidos popularmente como padres eudistas, cumplió recientemente noventa y cuatro años de vida en 2026. Su trayectoria destaca por su inmenso impacto social.

Desde muy joven, Jaramillo orientó su camino hacia la vida espiritual y el servicio comunitario. Su vocación lo llevó a vincularse estrechamente con el también sacerdote eudista Rafael García Herreros, fundador de la obra.

El religioso antioqueño asumió la dirección de la Organización El Minuto de Dios tras el fallecimiento del padre García Herreros en el año 1992. Desde entonces, lidera con éxito esta gran institución benéfica.

Bajo su destacada gestión, el programa televisivo “El Minuto de Dios”, el cual se transmite diariamente antes del informativo nocturno, ha mantenido su vigencia como el espacio más antiguo de la televisión colombiana.

Jaramillo ha impulsado la construcción de miles de viviendas de interés social para las familias de escasos recursos. También expandió el sistema educativo fundando colegios y la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Su labor humanitaria se financia principalmente a través del Banquete del Millón, un evento benéfico anual muy tradicional que reúne a los sectores empresariales, políticos y civiles para recaudar fondos en el país.

El sacerdote eudista es reconocido por su mítica frase de bendición televisiva. Su carisma e incansable esfuerzo por erradicar la pobreza extrema en el territorio colombiano le han valido numerosos reconocimientos nacionales.

El padre Diego Jaramillo Cuartas continúa siendo un símbolo de paz, solidaridad y reconciliación. Su legado educativo, social y espiritual sigue transformando positivamente la vida de millones de ciudadanos vulnerables en Colombia.

¿Qué es el Minuto de Dios en Colombia?

El Minuto de Dios es una de las organizaciones de desarrollo social y religioso más grandes e influyentes de Colombia. Su origen se remonta al año 1950 bajo la iniciativa del sacerdote eudista Rafael García Herreros.

La obra comenzó inicialmente como un breve programa radial diario de un minuto de duración, cuyo propósito era invitar a la reflexión espiritual. El espacio saltó con enorme éxito a la televisión colombiana en enero de 1955.

Actualmente, ese programa televisivo se consolida como el espacio audiovisual vigente más antiguo del mundo. Su formato mantiene la esencia original de transmitir un mensaje de solidaridad ciudadana justo antes del informativo nocturno nacional.

Sin embargo, El Minuto de Dios trascendió los medios de comunicación y se transformó en una gigantesca corporación social. Su objetivo principal ha sido erradicar la pobreza extrema mediante soluciones integrales de vivienda digna y educación.

En 1956, la organización inició la construcción del barrio El Minuto de Dios en el noroccidente de Bogotá. Este proyecto innovador incluyó no solo casas, sino también un museo de arte contemporáneo, colegios y templos.

Para garantizar el acceso a la educación superior de las familias vulnerables, la institución fundó en 1990 la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO. Este sistema universitario cuenta hoy con sedes en decenas de municipios del país.

La financiación de las obras de beneficencia se apoya en estrategias tradicionales y masivas. La más célebre es el Banquete del Millón, un evento anual creado en 1961 donde líderes políticos y empresarios aportan recursos.

Tras la muerte de su fundador en 1992, el padre Diego Jaramillo Cuartas asumió la presidencia de la organización. Bajo su liderazgo, la corporación expandió sus programas de empleo, atención de desastres naturales y desarrollo rural.

Hoy en día, esta obra de la Iglesia católica representa un modelo internacional de desarrollo social y comunitario, uniendo los esfuerzos del sector público, la empresa privada y la ciudadanía en beneficio del pueblo colombiano.

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