La exreina de belleza y expresentadora del ‘Desafío’, Gabriela Tafur, celebró con emotivas y divertidas imágenes el cumpleaños número 32 de su esposo, Esteban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos.

A través de una serie de fotografías llenas de humor y cariño, la caleña rindió un homenaje especial a su pareja, destacando las múltiples facetas que ha descubierto en él desde que contrajeron matrimonio el pasado 7 de septiembre de 2024 en una hacienda del Valle del Cauca.

En la publicación, Tafur reunió momentos cotidianos, viajes, escenas románticas y situaciones espontáneas que han vivido juntos durante su primer año como esposos.

Pero lo que más llamó la atención fueron los jocosos mensajes con los que acompañó cada foto, mostrando su estilo fresco, desenfadado y profundamente amoroso. Con creatividad, describió a Esteban Santos a través de diferentes “versiones” que, según ella, componen al hombre con el que comparte su vida.

“Feliz cumpleaños a… mi esposo glotón”, escribió, acompañando la frase con una imagen de Esteban disfrutando una pizza. Luego continuó con otras facetas que hicieron reír a sus seguidores: “mi esposo gatuno”, mientras él acariciaba a su gato; “mi esposo vallenatero”; “mi esposo rumbero”; “mi esposo padrino”; y “mi esposo playero”. No faltaron los comentarios más pícaros y entrañables, como “mi esposo bully”, “mi esposo paleontólogo”, “mi esposo barbudo”, “mi esposo fan”, en referencia a una foto junto al ciclista Nairo Quintana, y “mi esposo protector”.

Con su característico humor caleño, la exreina también incluyó descripciones inesperadas como “mi esposo árabe agropecuario”, “mi esposo pechichón”, “mi esposo bonita” —acompañado de una imagen donde él aparece con una balaca—, “mi esposo cocinero” y “mi esposo caballeroso”. Cada palabra, acompañada de una imagen, construyó un retrato íntimo, espontáneo y lleno de complicidad.

Al final del emotivo carrusel, Tafur cerró con la frase que más enterneció a sus seguidores:

“Mi esposo cómplice. Te amo con toda mi alma a ti y a todas tus versiones”.

Con ese mensaje, dejó claro que su relación se basa en la aceptación, el humor y la capacidad de disfrutar cada lado, serio o divertido, de la persona que eligió como compañero de vida.

Después, en tono aún más jocoso, añadió una segunda línea que causó interacción inmediata entre sus seguidores: “Me disculpo públicamente por no incluir la versión de ‘mi esposo ciclista’”, haciendo alusión a una afición clave de Santos que, según ella, se le pasó por alto al seleccionar las fotos.

Esteban Santos no tardó en responderle. Con un mensaje breve, pero cargado de cariño, le escribió: “Te amo infinito!!”. Su comentario terminó de cerrar la publicación como un retrato genuino de la relación que construyen: cercana, divertida, respetuosa y con un profundo sentido de compañerismo.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, convirtiéndose en una de las más celebradas por los seguidores de la pareja, quienes destacan siempre la naturalidad y complicidad que los caracteriza.

