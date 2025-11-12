Esteban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, ha decidido trazar un camino diferente al de su familia en la política. A diferencia de su padre, Esteban optó por explorar otras áreas de estudio y desarrollo profesional.

Entre sus logros académicos se destaca una maestría en Administración Pública en la prestigiosa Escuela de Gobierno John F. Kennedy, lo que evidencia su interés por la gestión pública y los asuntos sociales, aunque sin seguir directamente los pasos políticos de su progenitor.

En lo personal, Esteban ha construido una vida cercana a los medios y la sociedad desde otra perspectiva. En 2024 contrajo matrimonio en Cali con Gabriela Tafur, exreina de belleza y abogada reconocida, consolidando una pareja que ha despertado la curiosidad y admiración del público.

Recientemente, Esteban se volvió viral en redes sociales por un momento espontáneo y divertido junto a su esposa Gabriela Tafur. En el video se escucha el audio de Álvaro Uribe Vélez, mientras se ve a Santos acaricia el rostro de sus esposa.

“Pancho, mírele la mansedumbre a cuántas le puede hacer uno esto. Mira la belleza de cara, mira aquí el cuarto de milla, míralo. Él es lucerito”. Las reacciones no se hicieron esperar, y los usuarios comentaron con risas y emojis sobre la situación. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Lo más chistoso es que tú grabes con un audio de Uribe”, “Santos tipo…” y “Gabriela se ofendió cuando escuchó la voz de Uribe”.

La naturalidad y el sentido del humor de Esteban conquistaron a sus seguidores y demostraron que, a pesar de su apellido y su origen familiar, mantiene una personalidad cercana y sencilla.

Hoy en día, Esteban Santos continúa consolidando su carrera y su vida personal, equilibrando la discreción con la cercanía que le permite conectar con quienes lo siguen en redes.

Su historia demuestra que es posible construir un camino propio, distinto al de su familia política, sin dejar de estar presente en la vida pública de manera positiva y auténtica.

¿Cuántos años tiene el esposo de Gabriela Tafur?

Según fuentes recientes, Esteban Santos, esposo de Gabriela Tafur e hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, tiene actualmente 31 años. El próximo 10 de diciembre celebrará su cumpleaños número 32, consolidando una nueva etapa en su vida personal y profesional junto a la exreina de belleza.

Por otro lado, la exreina y presentadora Gabriela Tafur cumplió el pasado 7 de julio 30 años.

