El expresidente colombiano Juan Manuel Santos celebró su cumpleaños número 74 con una sorpresa muy especial por parte de su hijo menor, Esteban Santos, y su nuera, la exreina y presentadora Gabriela Tafur. A través de un emotivo video, la pareja rindió un homenaje a la vida del Nobel de Paz, recopilando momentos significativos que marcaron su historia personal y profesional.

La pieza audiovisual, elaborada con inteligencia artificial para dar movimiento a imágenes antiguas, ofrece una retrospectiva de la vida de Santos desde sus primeros años. El recorrido inicia con fotos de su infancia, cuando era un bebé, y avanza hacia su adolescencia, incluyendo recuerdos de su paso por el servicio militar. También se aprecian instantes junto a sus hermanos, vivencias universitarias con amigos y momentos entrañables con sus padres, Enrique Santos Castillo y Clemencia Calderón de Santos.

El video, hecho con amor por Esteban Santos y su esposa, Gabriela Tafur, no solo destaca los episodios más conocidos de su trayectoria, sino también facetas íntimas y familiares. Entre las imágenes aparecen escenas con sus mascotas, así como momentos junto a sus tres hijos: Martín, Esteban y María Antonia, y con su esposa, Clemencia Rodríguez de Santos, con quien ha compartido gran parte de su vida.

La emotiva producción está acompañada por frases que refuerzan el tono nostálgico y reflexivo del homenaje. En una de las secuencias se lee: “Los recuerdos son una forma de aferrarte a las cosas que amas, las cosas que eres, las cosas que no quieres perder”. Otra frase, igualmente significativa, afirma: “Recordar es fácil para quien tiene memoria; olvidarse es difícil para quien tiene corazón”.

El detalle no pasó desapercibido para Juan Manuel Santos, quien decidió compartir el video en sus redes sociales, acompañado de un mensaje de gratitud. “Gracias por este regalo de cumpleaños @gabrielatafur & @estebansantos10”, escribió el expresidente, dejando ver la emoción que le produjo la sorpresa.

La publicación rápidamente causó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron no solo el gesto de su familia, sino también el uso creativo de la inteligencia artificial para revivir recuerdos y darles un toque dinámico y actual.

Este homenaje se suma a las múltiples muestras de afecto que recibió Santos en su cumpleaños, pero sin duda se convirtió en una de las más especiales. El video no solo recorre la vida de un líder político, sino que también revela el lado más humano de un hombre que, más allá de sus logros públicos, atesora profundamente su familia y las memorias que lo han acompañado a lo largo de sus 74 años.

