Jorge Rausch, Chris Carpentier y el ‘Flaco’ Solórzano hablaron abiertamente sobre uno de los temas que más inquietan a los hombres maduros que salen con mujeres mucho menores: el miedo a lo que pueda pasar en el futuro.

Sigue a PULZO en Discover

En el capítulo más reciente del pódcast ‘Los Andropáusicos‘, los dos chefs y amigos compartieron experiencias personales sobre cómo viven sus relaciones con parejas jóvenes y las dudas que esto les provocó.

(Vea también: ¿Ese es Jorge Rausch? El juez de ‘Masterchef’, irreconocible con su tonificado cuerpo)

Chris Carpentier fue quien abrió la conversación con una reflexión íntima. Contó que actualmente está saliendo con una mujer de 28 años y que, aunque se siente ilusionado, no deja de pensar en las implicaciones a largo plazo. “Me proyecto con ella y me pregunto qué va a pasar más adelante”, confesó.

Lee También

“Uno piensa: ¿qué pasará cuando me toque usar silla de ruedas o cuando necesite que me cambien los pañales? No tengo idea. Me cuesta mucho entregarme, soy práctico y mis afectos son muy reservados”.

El chileno explicó que, a su edad, las relaciones se viven de manera distinta.

“Ahora, en los 50, uno piensa cosas que a los 30 jamás se preguntaba”, dijo. También mencionó que lleva ocho años viviendo en Colombia y que su círculo cercano es reducido: “’Georgi’ —refiriéndose a Rausch— es mi amigo, y tengo dos amigos más. Abrirme con alguien nuevo es difícil. Estoy en una etapa en la que no sé qué pasa y eso me genera incertidumbre”.

Jorge Rausch, por su parte, recordó una relación pasada con una mujer bastante menor que él, su exnovia. Contó que la diferencia de edad terminó manifestándose de forma natural cuando ella decidió mudarse a otro país para estudiar y seguir construyendo su vida.

“Era muy joven y en un momento se fue porque quería vivir en otro lugar y estudiar. Así es la vida”, relató.

Para el chef, no se trata de juzgar la diferencia de edades, sino de entender que cada persona está en su propio proceso. “Todavía no tengo 70, pero si uno tiene una novia mucho más joven, es lógico pensar que de golpe ella encuentre una oportunidad o su destino en otro lado, y hay que dejarla ir. Hay que ser comprensivo”.

‘Flaco’ Solórzano complementó la conversación con una reflexión distinta: la relación con una pareja joven, más que miedo, también implica responsabilidad. “¿Sabe qué es lo más chimba?”, comentó entre risas.

“Que tener una pareja joven nos obliga a cuidarnos. Yo no quiero que ella termine arrastrando una silla mía o que viva casi como una enfermera, acompañándome al médico”. Para él, estar con una persona menor implica un compromiso consigo mismo: “No puedo estar sedentario, tengo que alimentarme bien. Quiero estar bien para ella”.

Carpentier cerró reconociendo, entre humor y honestidad, que aunque entiende esa responsabilidad, le cuesta trabajo cumplirla: “Soy malo para eso”, admitió.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.