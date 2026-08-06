Por: El Espectador

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La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) se acerca a la celebración de sus seis décadas de trayectoria artística, y uno de los pasos más significativos en su renovación institucional ha sido el reciente nombramiento de Elizabeth Vergara Gallego como directora asistente. De acuerdo con información compartida por la Alcaldía de Bogotá, la función de Vergara irá mucho más allá de la dirección musical: será también acompañante clave de los procesos musicales de las agrupaciones filarmónicas adscritas y brindará respaldo académico al Programa de Formación Musical, catalogado por la administración local como "uno de los proyectos pedagógicos y artísticos más importantes de América Latina".

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Originaria de San Vicente Ferrer, Antioquia, Elizabeth Vergara inició su camino profesional en la Universidad EAFIT, en Medellín, bajo la tutela del director Alejandro Posada. Al culminar esa primera etapa, su carrera la llevó al Reino Unido. En 2022 se graduó de la maestría en Dirección Orquestal en el Royal Northern College of Music (RNCM), en Manchester, donde tuvo como maestros a Mark Heron y Clark Rundell. La formación internacional le abrió puertas para ser directora invitada de la BBC Philharmonic y asistente de dirección en instituciones de gran prestigio como la Royal Liverpool Philharmonic, Opera North y Northern Ballet. Además, entre 2021 y 2022 ocupó el cargo de directora musical de la Settle Orchestra Society.

Su regreso a Colombia la vinculó con la Orquesta de la Universidad Central de Bogotá, donde ejerció la dirección desde 2022. Posteriormente, su carrera se proyectó a Argentina, como integrante del equipo artístico de la Orquesta Sinfónica de Salta entre 2023 y 2024. Su recorrido incluye presencia en escenarios de Bolivia, Venezuela, el Reino Unido y Colombia, dirigiendo orquestas como New Sinfonia, la Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan y la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, entre otras.

La Alcaldía resaltó, además, que Vergara ha tenido roles protagónicos como directora invitada en el primer Concurso Internacional de Piano Blanca Uribe realizado en Colombia, organizado por el Conservatorio del Tolima, y fue directora de la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú, un reconocido proyecto pedagógico musical del tenor Juan Diego Flórez.

En 2024, Elizabeth Vergara fue distinguida con el premio Artista Revelación por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. Su formación y actividad profesional se ha visto respaldada por becas y apoyos financieros de instituciones como el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Iberacademy, el British Council y la Hilti Foundation.

En su primer concierto como directora asistente en la OFB, realizado el 31 de julio y el 1 de agosto en el Auditorio León de Greiff, Vergara dirigió la obertura de ‘Les Boréades’, obra del compositor francés Jean-Philippe Rameau, afianzando así su llegada a una de las agrupaciones musicales más emblemáticas del país. Tal como resaltó la propia orquesta, la carrera de Vergara expresa una combinación de rigurosidad, constancia y pasión por la música sinfónica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trayectoria profesional de Elizabeth Vergara Gallego antes de llegar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

Antes de sumarse como directora asistente a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Elizabeth Vergara Gallego construyó una carrera internacional marcada por estudios en la Universidad EAFIT y el Royal Northern College of Music en Manchester. Ejerció como directora invitada en la BBC Philharmonic, asistente en la Royal Liverpool Philharmonic, Opera North y Northern Ballet; y dirigió la Settle Orchestra Society. También dirigió la Orquesta de la Universidad Central de Bogotá, integró el equipo de la Orquesta Sinfónica de Salta en Argentina y estuvo al frente de diversos ensambles en países como Bolivia, Venezuela y el Reino Unido.

¿Qué logros y reconocimientos ha obtenido Elizabeth Vergara en el ámbito musical?

Elizabeth Vergara ha cosechado incentivos y premios, como el galardón Artista Revelación 2024 de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. Ha contado con el respaldo de becas otorgadas por instituciones como el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Iberacademy, British Council y la Hilti Foundation. Además, ha sido seleccionada como directora invitada en eventos de alto perfil como el Concurso Internacional de Piano Blanca Uribe y ha dirigido proyectos de formación musical destacados en Latinoamérica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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