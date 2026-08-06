Por: El Espectador

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El Gobierno Nacional anunció la expedición del Decreto 1038 el 5 de agosto de 2026, mediante el cual estableció la denominada Prima de Desminado y Disposición de Artefactos Explosivos. Esta decisión oficial busca ofrecer un reconocimiento económico a quienes en la fuerza pública asumen las labores más riesgosas al enfrentar la detección, neutralización y eliminación de minas antipersona y demás explosivos en diferentes regiones del país. Así lo detalló el decreto firmado, que representa un avance significativo en la protección y reconocimiento de estos uniformados.

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La nueva prima está destinada a oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, y también al personal del nivel ejecutivo y patrulleros de la Policía Nacional. De acuerdo con la normativa, solo podrán beneficiarse quienes desempeñen en servicio activo funciones de desminado humanitario, así como actividades directas de detección, neutralización y despeje de artefactos explosivos. Esta especificidad busca que el incentivo llegue exclusivamente a quienes enfrentan de manera directa y constante el alto riesgo inherente a estas operaciones.

Según lo estipulado en el decreto, el pago de la prima no se considerará como salario ni como prestación social, lo que implica que no se incluirá en el cómputo para la asignación de retiro. El monto a recibir será incremental y se aplicará de forma gradual: durante el primer año equivaldrá al 10 % de la asignación básica mensual, aumentará al 15 % en el segundo año, y desde el tercer año será del 20 %. Esta progresividad tiene como propósito dar sostenibilidad al pago e ir reconociendo progresivamente el riesgo asumido.

Para acceder a la Prima de Desminado, el personal debe acreditar la ejecución de actividades técnicas y especializadas, como el despeje de campos minados, realización de estudios técnicos y no técnicos, disposición final de artefactos explosivos, y tareas de monitoreo o supervisión relacionadas. Además, es obligatorio integrar equipos de Disposición de Artefactos Explosivos, conocidos por sus siglas en inglés EOD (Explosive Ordnance Disposal), y contar con la respectiva certificación técnica adquirida conforme a la doctrina de su fuerza. El cumplimiento de estas funciones debe quedar demostrado con la acreditación de la realización de las tareas, por al menos cinco días al mes, respaldada por una orden oficial o acto administrativo que designe al uniformado en dicha labor.

De esta manera, el Gobierno busca no solo reconocer económicamente a los uniformados que ejecutan actividades altamente peligrosas, sino también regular el acceso a este beneficio, garantizando que únicamente quienes cumplen con los requisitos técnicos y administrativos lo reciban. Toda la información sobre esta nueva prima y sus condiciones se encuentra en el Decreto 1038 de 2026.

¿Qué es la prima de desminado y disposición de artefactos explosivos y quiénes pueden recibirla?

La prima de desminado y disposición de artefactos explosivos es un reconocimiento económico creado por el Gobierno Nacional para oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, así como para personal del nivel ejecutivo y patrulleros de la Policía Nacional que desarrollen funciones relacionadas con el desminado humanitario, la detección y la neutralización de artefactos explosivos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la prima de desminado y cómo se certifica la labor realizada?

Para acceder a la prima, el personal debe demostrar la ejecución de actividades técnicas en equipos EOD, contar con la certificación respectiva, y acreditar al menos cinco días al mes de tareas específicas, mediante una orden de operaciones o acto administrativo que oficialice su designación en estas labores según el Decreto 1038 de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: